Στην Ιταλία, εσπευσμένα, μεταφέρεται το ζευγάρι, ένας άνδρας 65 ετών και μια γυναίκα 55 ετών, οι οποίοι έφαγαν μανιτάρια στην περιοχή της Έδεσσας.

Το ζευγάρι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Έπειτα από σειρά εξετάσεων, διαπιστώθηκε η οξεία ηπατική ανεπάρκεια και άμεσα σήμανε συναγερμός στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (EOM), καθώς και οι δύο πρέπει να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος άμεσα.

Πήγαν να μαζέψουν μανιτάρια από το Καϊμακτσαλάν

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι φαίνεται πως πήγε να μαζέψει μανιτάρια από το Καϊμακτσαλάν, καθώς μάζευε συχνά. Τα μαγείρεψαν και αφού έφαγαν εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο της Έδεσσας τους χορηγήθηκαν τα αντίδοτα χωρίς αποτέλεσμα και τους μετέφεραν στο ΑΧΕΠΑ. Προχθές το μεσημέρι πήγαν στο νοσοκομείο της Έδεσσας και χθες το πρωί τους μετέφεραν στο ΑΧΕΠΑ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν, μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά δύο συμπολιτών μας που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε μεταμόσχευση ήπατος. Με τις συντονισμένες… pic.twitter.com/li9r692AcQ — Marios Themistocleous (@mthemisto) November 21, 2025

Το ζευγάρι μεταφέρεται στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος

Το απόγευμα, το ζευγάρι που κατανάλωσε τα δηλητηριώδη μανιτάρια θα μεταφερθεί το απόγευμα στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος.

«Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν, μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά δύο συμπολιτών μας που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε μεταμόσχευση ήπατος», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι «με τις συντονισμένες ενέργειες μας, οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας. Η πτήση τους έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ώρες.Ευχαριστώ θερμά όλους τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό αυτής της κρίσιμης αποστολής!».