Στην Ιταλία, στο Τορίνο, θα μεταφερθεί για να δώσει τη μεγάλη μάχη για μία κανονική ζωή ο 17χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο.

Την είδηση έκανε γνωστή η μητέρα του, Εύη Βέρρη, η οποία ευχαρίστησε τη Διοίκηση και τους γιατρούς στο Ρίο, αλλά και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ανάρτηση της μητέρας του Μάριου:

«Το ταξίδι του Μάριου για την ζωή θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες. Στην Ιταλία, στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή.

Και όπως είπε ο ίδιος λίγο πριν διασωληνωθεί: Μαμά όλα θα πάνε τέλεια!!! Μην φοβάσαι! …

Δεν υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσω, δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τους εξαιρετικούς γιατρούς στο Ρίο και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Μάριος είναι αγωνιστής μεγάλος και θα κερδίσει. Εγώ παίρνω κουράγιο από την δύναμή του και τον αγώνα.

Θα σας ενημερώσω για την ώρα που θα φύγουμε …

Η συγκίνηση είναι τεράστια για την αγάπη σας …».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα (16/11), είχε προγραμματιστεί στο Αγρίνιο σιωπηλή πορεία διαμαρτυρίας στο σπίτι του Μάριου, για συμπαράσταση στον αγώνα του, καθώς δεν είχε εγκριθεί το αίτημα της μεταμόσχευσης στο ήπαρ.

Πηγή: apohxos.gr