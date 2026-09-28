Στις εγκαταστάσεις του Πεδίου Βολής Κρήτης φιλοξενήθηκε εντός Σεπτεμβρίου η διεθνής στρατιωτική άσκηση «CERBERUS THUNDER 2026», η οποία διοργανώθηκε από τις Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα αποτέλεσε το βασικό σκέλος της Εθνικής Αξιολόγησης των ολλανδικών Μονάδων Αντιαεροπορικής Άμυνας, η οποία πραγματοποιήθηκε με βάση τα αυστηρά επιχειρησιακά πρότυπα και κριτήρια του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια του πενθημέρου, τα συμμετέχοντα τμήματα εκτέλεσαν εξειδικευμένα σενάρια Εκπαίδευσης Τακτικών Βολών (Tactical Firing Training – TFT), ενώ παράλληλα υποβλήθηκαν σε διαδικασίες Αξιολόγησης Τακτικών Βολών (Tactical Firing Evaluation – TFE), επιβεβαιώνοντας τη μαχητική τους ικανότητα και την ετοιμότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν αντιαεροπορικές βολές των οπλικών συστημάτων «NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System)» και «STINGER». Ειδικότερα, τα συστήματα «NASAMS» εκτέλεσαν βολές εναντίον εναέριων τηλεκατευθυνόμενων στόχων της εταιρείας QINETIQ, οι οποίοι εξομοίωσαν ρεαλιστικές εναέριες απειλές μέσω της εκτέλεσης σύνθετων σεναρίων προσβολής.

Το σενάριο της άσκησης και η απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή υποστήριξη για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση όλων των προβλεπόμενων κριτηρίων υλοποιήθηκαν με τη σημαντική συνδρομή του πολυεθνικού Τμήματος Tactical Firing Evaluation (TFE) του ΠΒΚ, το οποίο στελεχώνεται από Έλληνες και Γερμανούς αξιωματικούς Αεράμυνας.

Η Εκπαίδευση Τακτικών Βολών (TFT), καθώς και η Αξιολόγηση Τακτικών Βολών (TFE), ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία, ενώ οι πραγματικές βολές πυραύλων «NASAMS» και «STINGER» διεξήχθησαν με πλήρη τήρηση των προβλεπόμενων κανονισμών και διαδικασιών ασφαλείας του Πεδίου Βολής Κρήτης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την επιχειρησιακή του ικανότητα να υποστηρίζει σύνθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες Α/Α άμυνας.