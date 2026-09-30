Στις εγκαταστάσεις του Πεδίου Βολής Κρήτης βρέθηκε ο Υποδιοικητής του Συντάγματος Αντιαεροπορικού Πυροβολικού της Σουηδίας, Αντισυνταγματάρχης Γιάν Όλσον, τον οποίο συνόδευε ο Γερμανός Σύνδεσμος του Πεδίου Βολής, Αντισυνταγματάρχης Χάικο Βέντλερ.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της διεξαγωγής εκπαιδευτικών βολών των Ενόπλων Δυνάμεων της Γερμανίας και της Σουηδίας κατά την τρέχουσα περίοδο.

Τους αξιωματικούς υποδέχθηκε ο Διοικητής του Πεδίου Βολής Κρήτης, Υποστράτηγος Νικόλαος Δημητράκος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματική και βέλτιστη χρήση και αξιοποίηση του Πεδίου Βολής από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Γερμανίας και της Σουηδίας αντίστοιχα.