Στην Κρήτη πηγαίνουν, από την Αθήνα, δύο διμοιρίες προκειμένου να συνδράμουν τις αστυνομικές δυνάμεις του νησιού, που τις τελευταίες ώρες κινούνται σε τεντωμένο σχοινί λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Οι πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι οι δυνάμεις από την Αθήνα δεν έρχονται μόνο για τις κινητοποιήσεις των αγροτών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο Ηράκλειο την Τρίτη θα βρίσκεται και το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris», με εκατοντάδες Ισραηλινούς επιβάτες που θα θελήσουν να κάνουν τις βόλτες τους στην πόλη του Ηρακλείου και σε διάφορα αξιοθέατα.

Χρειάζονται λοιπόν επιπρόσθετες δυνάμεις, αφού τα «μέτωπα» είναι πολλά και διάσπαρτα.