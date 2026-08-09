Ο 49χρονος που συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, από το ελληνικό FBI στο Παλαιό Φάληρο, ανήκει στην ομάδα του Έντικ, του αρχηγού της ρωσόφωνης μαφίας στην Ελλάδα, με την κωδική ονομασία τα «σκυλιά».

Στην ομάδα των «σκυλιών» έμπαιναν αποκλειστικά άτομα που ανήκαν στην πρώτη επιχειρησιακή γραμμή της εγκληματικής οργάνωσης και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές αναλάμβαναν τις «απαιτητικές» αποστολές του Έντικ. Δηλαδή, τους εκβιασμούς, τους ξυλοδαρμούς και τους εμπρησμούς.

Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελείτο από «κλειστό» κύκλο και συγκεκριμένα από τέσσερα άτομα από τη Δυτική Αττική. Μεταξύ των τεσσάρων ήταν και ο 49χρονος, του οποίου η αστυνομία του πέρασε χειροπέδες.

Αξιοσημείωτο είναι πως την ομάδα τους την αποκαλούσαν και «πιτ μπουλ» ή «μπουλντόγκ» πέρα από «σκυλιά».

«Πλούσιο» ποινικό παρελθόν με ξυλοδαρμούς, εμπρησμούς και εκβιασμούς

Ο συλληφθείς, ομογενής από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν ο «σκληρός» της οργάνωσης και με τους συνεργούς του είχε προχωρήσει σε αποτρόπαιους ξυλοδαρμούς, εκβιασμούς επιχειρηματιών και εμπρησμούς ενεχυροδανειστηρίων.

Το διάστημα πριν τη σύλληψή του, κυκλοφορούσε στην Αθήνα με ένα πολυτελές Audi RD Q8. Όταν εντοπίστηκε από το ελληνικό FBI, οδηγός του οχήματος ήταν ένας 37χρονος, ο οποίος κατηγορείται επίσης για συμμετοχή στην οργάνωση.

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος είχε φυλακιστεί για αυτή την υπόθεση, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος ως τη δίκη του. Την περίοδο που ήταν ελεύθερος, φαίνεται πως είχε πολλά «πάρε – δώσε» με τον 49χρονο, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχαν αποπειραθεί να εισάγουν βαρύ οπλισμό στην χώρα μας.

Το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα

Για τον 49χρονο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που παρασκεύαζε και διακινούσε τεράστιες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων. Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025, όμως ο 49χρονος είχε καταφέρει να ξεφύγει από τις Αρχές.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τότε είχε φτάσει στα εξής συμπεράσματα:

1) Ο 49χρονος στρατολογούσε άτομα για τις παραγωγικές διαδικασίες, τη διακίνηση, την προσωρινή αποθήκευση, την εξασφάλιση κτηριακών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων, καθώς και πρόσωπα με ευρύ δίκτυο πελατών.

2) Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορικά μέσα για την διακίνηση των λαθραίων καπνικών, τα οποία ανήκαν σε πρόσωπα, που δεν σχετίζονταν με τα εν λόγω οχήματα και τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες.

3) χρησιμοποιούσαν κατάλληλες κτηριακές υποδομές για τη στάθμευση και φύλαξη των επιχειρησιακών οχημάτων, αλλά και για την εκφόρτωση καπνικών στο εσωτερικό τους.

4) λάμβαναν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αντιπαρακολούθησης.

5) συμμετείχαν σε εκφοβισμό, απειλές, χρήση βίας, εκβιάσεις, εκρήξεις και εν γένει έκνομες ενέργειες.

Η δράση της σπείρας χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2023 σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Αχαΐας, Λαμίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Εύβοιας και Αίγινας.

Ήταν οικογενειακή υπόθεση

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν κυρίως οικογενειακούς δεσμούς, πολύ δύσκολα θα εμπιστεύονταν κάποιον ξένο.

Έκαναν χρήση κλειστών χώρων, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και δύο μη αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες για την λειτουργία των ειδικών μηχανημάτων τους και την αποθήκευση και απόκρυψη των λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Τα καπνικά διοχέτευσαν σε πολλές χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού πρώτα είχαν τοποθετηθεί σε πλαστές συσκευασίες πακέτων.

Έτσι αποκόμιζαν τα παράνομα κέρδη τους. Σημειώνεται ακόμη πως για να επιτύχουν το έργο τους, είχαν ενσωματώσει στην οργάνωση τον «εκτελεστικό» βραχίονα, δηλαδή μία ομάδα που προέβαινε σε εγκληματικές ενέργειες σε βάρος ανταγωνιστών τους για να βγάζουν περισσότερα.