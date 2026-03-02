Στην Πάφο βρίσκεται ένα C-130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τις εικόνες της πλατφόρμας FlightRadar.

Όπως αναφέρουν τα διαθέσιμα στοιχεία, το αεροσκάφος απογειώθηκε από τα Χανιά.

Σημειώνεται πως τα αεροσκάφη C-130 Hercules της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκουν στην 356 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών, εκτελούν αποστολές στρατηγικής σημασίας. Συγκεκριμένα μεταφορές προσωπικού/υλικού, αεροδιακομιδές, αποστολές έρευνας και διάσωσης, ρίψεις αλεξιπτωτιστών και ανθρωπιστικές βοήθειες σε όλο τον κόσμο. Αποτελούν τον βασικό κορμό τακτικών μεταφορών των Ενόπλων Δυνάμεων.