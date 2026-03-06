Η Οδός Αθηνάς, μπροστά από το Δημαρχείο Αθηνών, έκλεισε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, καθώς στο σημείο έφτασε ο χολιγουντιανός σταρ Μπραντ Πιτ για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας ταινίας The Riders.

Ο διάσημος ηθοποιός κατέβηκε από ένα μαύρο SUV, χαιρέτησε τον συγκεντρωμένο κόσμο που είχε σπεύσει να τον δει από κοντά και στη συνέχεια εισήλθε στο Δημαρχείο, όπου –σύμφωνα με πληροφορίες– επρόκειτο να πραγματοποιηθεί γύρισμα στην αίθουσα του ληξιαρχείου.

Λίγο νωρίτερα, στο σημείο είχε εμφανιστεί και η ανήλικη ηθοποιός που υποδύεται την κόρη του στην ταινία, η οποία σκηνοθετείται από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Έντουαρντ Μπέργκερ. Παράλληλα, ο φακός κατέγραψε και την παρουσία της ηθοποιού Τζούλιαν Νίκολσον, η οποία στην ταινία ενσαρκώνει τη σύζυγο του χαρακτήρα που υποδύεται ο Μπραντ Πιτ.

Η κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που ο κορυφαίος ηθοποιός έφτασε στον χώρο των γυρισμάτων και κατευθύνθηκε προς το καμαρίνι του.

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ημέρες, το κέντρο της Αθήνας έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό σκηνικό, καθώς η διεθνής παραγωγή της ταινίας πραγματοποιεί εκεί σημαντικό μέρος των γυρισμάτων της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι σημερινές λήψεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες σκηνές της ταινίας πρόκειται να γυριστούν στον τρίτο όροφο του υπόγειου πάρκινγκ της πλατείας. Η κινηματογραφική ομάδα βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα από χθες, έχοντας ήδη ολοκληρώσει έναν κύκλο γυρισμάτων στην Ύδρα και στη Χαλκίδα, όπου ο ηθοποιός βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Όμως η κινηματογραφική δράση αναμένεται να μεταφερθεί σύντομα εκτός κέντρου. Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία παραγωγής OneFor έχει λάβει άδεια για τη διεξαγωγή γυρισμάτων στη Νέα Μάκρη από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου.

Η παραγωγή, στην οποία συμμετέχουν περίπου 200 άτομα, αναμένεται να χρησιμοποιήσει διάφορα σημεία της περιοχής για τις ανάγκες της ταινίας, μεταξύ των οποίων: το Nireus Hotel, ο Ναυτικός Όμιλος Νέας Μάκρης,

καθώς και η Λεωφόρος Μαραθώνος.

Η παρουσία του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με κατοίκους και επισκέπτες να σπεύδουν στα σημεία των γυρισμάτων για να δουν από κοντά τον χολιγουντιανό σταρ, την ώρα που η παραγωγή ακολουθεί αυστηρό πρόγραμμα ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι σκηνές στις προκαθορισμένες τοποθεσίες.