Στο γραφείο της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών «έφτασαν» την Παρασκευή το μεσημέρι οι αποκαλύψεις της «Ζούγκλας» σχετικά με το σκάνδαλο- μαμούθ που αφορά υπερτιμολογήσεις οδοντιατρικών εμφυτευμάτων σε δύο μεγάλα νοσοκομεία της χώρας.

Συγκεκριμένα το σκάνδαλο που αποκάλυψε η ηλεκτρονική μας εφημερίδα αφορά το νοσοκομείο Ευαγγελισμός αλλά και το νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐα Κυριακού».

Ο νομικός σύμβουλος της «Ζούγκλας», Νίκος Διαλυνάς, συνοδευόμενος από τη δικηγόρο Μαρία Φυντανή, κατέθεσε στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, Ζωή Σμυρλή, όλο το φάκελο με τις καταγγελίες αλλά και τα επίμαχα στοιχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο σκάνδαλο.

Μάλιστα, όπως ο ίδιος δήλωσε στην κάμερα, τη Δευτέρα το πρωί ο ίδιος φάκελος αναμένεται να κατατεθεί και στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται πως για την συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και κάποιες ημέρες δύο Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2025, η ηλεκτρονική μας εφημερίδα αποκάλυψε ένα σκάνδαλο, το οποίο έχει πολλές προεκτάσεις, και κυρίως πολιτικές. Πρόκειται για καταγγελίες σχετικά με απευθείας αναθέσεις προμηθειών και ρεμούλα με υπερτιμολογήσεις οδοντικών και άλλων εμφυτευμάτων στην Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Σημειώνεται πως η δημοσιογραφική έρευνα είχε ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα.

Τα στοιχεία, τα οποία έχει στην κατοχή της η δημοσιογραφική ομάδα της «Ζούγκλας», και προέρχονται από καταγγελίες, αποκαλύπτουν πως η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος δεν αφορά μόνο το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», αλλά και το Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐα Κυριακού». Συγκεκριμένα, τις Πανεπιστημιακές Κλινικές Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, οι οποίες υπάγονται στην Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Στο επίκεντρο αυτών των αποκαλύψεων βρίσκεται ένας πολύ γνωστός Διευθυντής Χειρουργός, ο Χ.Π., (Διευθυντής της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός) ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο σε ένα πλέγμα απευθείας αναθέσεων, υπερκοστολογημένων προμηθειών και οικονομικών παρατυπιών.

Μάλιστα η «Ζούγκλα», ήδη από τον Σεπτέμβριο, δημοσίευσε αποφάσεις που μπορεί εύκολα κανείς να τις βρει στη «Διαύγεια», και αφορούν απευθείας αναθέσεις με υπερτιμολογήσεις εμφυτευμάτων.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτουν δεκάδες επεμβάσεις με υπέρογκες χρεώσεις ανά ασθενή, που ξεκινούν από 28.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τις 107.000 ευρώ. Πρόκειται για δαπάνες με απευθείας αναθέσεις σε έναν και μόνο προμηθευτή εμφυτευμάτων, παραγγελίες εμφυτευμάτων χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, και συμμετοχή του ίδιου προσώπου σε Επιτροπές Εγκρίσεων αυτών των δαπανών, ακόμα και ως Προέδρου.

Αν και θα περίμενε κανείς πως έπειτα από τη δημοσίευση της υπόθεσης και των καταγγελιών, η Πολιτεία θα είχε κινηθεί για να λύσει το θέμα και να αποδώσει άμεσα ευθύνες, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας, μέχρι και σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως αναφέρθηκε μόνο δύο ΕΔΕ.

Η πρώτη, αφορά στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και είναι χρεωμένη στον Διοικητή του Νοσοκομείου Αναστάσιο Γρηγορόπουλο, ενώ η δεύτερη αφορά στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐα Κυριακού», και είναι χρεωμένη στην κ. Αριστούλα Πατσούρα, Παιδίατρο – Εντατικολόγο, Διευθύντρια της ΜΕΘ και Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Ωστόσο, εκείνο το οποίο προκαλεί πολλά ερωτήματα, είναι το γεγονός πως έπειτα από αυτές τις δημόσιες καταγγελίες και αποκαλύψεις, μέχρι σήμερα δεν έχει κινηθεί η Δικαιοσύνη. Δεν έχει υπάρξει καμία παρέμβαση Εισαγγελέα… ακόμα.

Έτσι λοιπόν η «Ζούγκλα» ως όφειλε έθεσε αυτά τα στοιχεία που ήρθαν στην κατοχή της στην κρίση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

Κάτι που πρέπει ακόμα να σημειωθεί είναι το γεγονός ότι ο πανεπιστημιακός λειτουργός ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σοβαρά σε αυτές τις υποθέσεις, παραμένει ακόμα στη θέση του. Δηλαδή το άτομο το οποίο φέρεται να έχει άμεση εμπλοκή σε απευθείας αναθέσεις, μονοπωλιακές προμήθειες, υπερκοστολογήσεις και δαπάνες χωρίς τεκμηρίωση, συνεχίζει να εργάζεται κανονικά σαν να μην τρέχει τίποτα.

Οι αποκαλύψεις αυτές όμως δεν αφορούν μόνο τα δύο νοσοκομεία, αλλά και τους θεσμούς που φέρεται πως σιωπούν, ενώ κάποιοι άλλοι αποφεύγουν να μιλήσουν.

Αρχίζοντας από την Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, στην οποία ανήκουν οι Κλινικές όπου καταγγέλλονται οι σπατάλες, ο Πρόεδρος της Σχολής, κ. Νικόλαος Νικητάκης, σε επικοινωνία του τις προηγούμενες ημέρες με την «Ζούγκλα» δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση επί των λεπτομερειών του θέματος. Ανέφερε όμως πως είναι πλήρως ενημερωμένος για την υπόθεση, και από το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας.

Επίσης, τόνισε ότι έχουν ενημερωθεί όλες οι εμπλεκόμενες Αρχές και ότι έχει εμπιστοσύνη στις ΕΔΕ. Παρ’ όλα αυτά, η δημοσιογραφική ομάδα απέστειλε email προς εκείνον με συγκεκριμένα ερωτήματα πριν από λίγες ημέρες. Ο Πρόεδρος της Σχολής, όπως ανέφερε, έχει ενημερωθεί για τα ερωτήματά μας, αλλά επεσήμανε πως δεν έχει κάτι παραπάνω να προσθέσει από αυτά που ήδη μας είπε. Τέλος, υποστήριξε πως δεν έχει υπάρξει κάποια παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

Τα στοιχεία που παραδόθηκαν την Παρασκευή την Εισαγγελία Εφετών , απεστάλησαν την Πέμπτη και στον Πρόεδρο της Σχολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ερωτήματα για την υπόθεση αυτή στείλαμε μέσω email, πριν από λίγες ημέρες, και στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Καρδιολογίας Γεράσιμο Σιάσο, αλλά μέχρι και σήμερα, δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια απάντηση. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, ο Πρύτανης έχει ενημερωθεί για την υπόθεση, ενώ εστάλησαν και σε εκείνον την Πέμπτη, τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών.

Για την υπόθεση με τις σπατάλες στα δύο νοσοκομεία, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Ζούγκλα», είναι ενημερωμένος εδώ και καιρό και ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, αλλά σύμφωνα με άτομα που μίλησαν στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα, δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση μάς ανέφεραν πως έμεινε στα συρτάρια, με αποτέλεσμα οι απευθείας αναθέσεις με υπερτιμολογημένα χειρουργικά και οδοντιατρικά υλικά, συνέχιζαν να χρεώνουν το Δημόσιο Ταμείο.

Τώρα τον λόγο έχει πλέον η Δικαιοσύνη…

