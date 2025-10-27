Στην τελετή αναπαράστασης της Μάχης του Καλπακίου, τιμώντας τις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Πωγωνίου «ΚΑΛΠΑΚΕΙΑ 2025» παρέστη ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης

Στην τελετή παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος και ο Διοικητής της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας (VIII ΜΠ ΤΑΞ «ΗΠΕΙΡΟΣ») Ταξίαρχος Βασίλειος Κολιός.

Μετά το πέρας της τελετής, ο υφυπουργός ανέφερε:

«Με βαθιά συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια παρευρίσκομαι σήμερα στο ιστορικό Καλπάκι, στον τόπο όπου γράφτηκαν με αίμα και ανδρεία μερικές από τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Η Αναπαράσταση της Μάχης του Καλπακίου δεν αποτελεί απλώς μια επετειακή εκδήλωση. Είναι μια ζωντανή υπενθύμιση της αποφασιστικότητας, της ενότητας και του θάρρους που χαρακτήρισαν τους Έλληνες του 1940. Η εικόνα των στρατιωτών που υπερασπίστηκαν την πατρίδα μας με αυταπάρνηση και πίστη στα ιδανικά της ελευθερίας παραμένει αιώνιο παράδειγμα για όλους μας.

Η Ελλάδα τιμά τους ήρωες του Έπους του ’40 όχι με λόγια, αλλά με έργα: με ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις, με πίστη στην ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, με προσήλωση στην εθνική ασφάλεια και την αποτρεπτική ισχύ.

Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στους συμμετέχοντες και στους πολίτες που με τη ζωντανή τους παρουσία κρατούν άσβεστη τη μνήμη του Καλπακίου. Η σημερινή εκδήλωση μάς υπενθυμίζει ότι το φρόνημα του 1940 παραμένει ζωντανό – και ότι η Ελλάδα, ενωμένη και δυνατή, πορεύεται με αυτοπεποίθηση στο μέλλον.

Χρόνια πολλά!».

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης

Video: epirusgate