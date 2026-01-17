Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ο διάλογος με τα μέλη της αντιπροσωπείας των αγροτών και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μετά από περίπου 50 ημέρες στον δρόμο «κλείδωσε» το «ραντεβού» μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης και οδεύουν προς την τελική ευθεία για τις διαπραγματεύσεις στα μπλόκα.

Από τη συνάντηση θα απουσιάζει ο Κώστας Ανεστίδης από τα Μάλγαρα, μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι χυδαίες δηλώσεις του εναντίον του Πρωθυπουργού.

Οι ίδιοι οι επικεφαλής των μπλόκων έσπευσαν να αποδοκιμάσουν την στάση του, θέλοντας να αποστασιοποιηθούν και να προχωρήσει κανονικά ο διάλογος με την κυβέρνηση. Αρκετοί ήταν οι αγροτοσυνδικαλιστές που ξεκαθάρισαν ότι δεν έχει θέση στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο επίκεντρο όλων τώρα βρίσκεται η συνάντηση της Δευτέρας. Η κυβέρνηση από την πλευρά της έχει διαμηνύσει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για περισσότερα μέτρα, όμως μέσω του διαλόγου οι αγρότες θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν τις παρατηρήσεις και τις τροποποιήσεις του, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η εφαρμογή τους.

Τέλος, σημειώνεται πως τα μπλόκα έχουν ανοίξει και έχουν απελευθερωθεί οι δρόμοι, κάτι που αποτελούσε έναν από τους όρους για να γίνει η συνάντηση.

