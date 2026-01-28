Τους δύο από τους τρεις τραυματίες φιλάθλους του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας από το δυστύχημα με τους επτά νεκρούς θα μεταφέρει τελικά το ειδικό αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας το μεσημέρι της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ/ΜΠΕ και την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, ο τρίτος τραυματίας αποφασίστηκε να χειρουργηθεί άμεσα στην Ρουμανία.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρχικά η απόφαση ήταν να μεταφερθούν και οι τρεις επιζώντες του θανατηφόρου τροχαίου στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο τραυματίες και έναν πολυτραυματία.

Την απόφαση για τον αν θα έμενε ο πολυτραυματίας στην Τιμισοάρα θα την λάμβανε η οικογένεια.

Συνεπώς, με βάση τα τελευταία δεδομένα, οι δύο εκ των τριών επιζώντων θα μεταφερθούν μονάχα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις, πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

Δείτε την ανάρτηση: