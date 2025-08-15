Στην Τήνο, τόπο του μεγαλύτερου προσκυνήματος στην Ελλάδα, χιλιάδες πιστοί προσκυνούν σήμερα την εικόνα της Μεγαλόχαρης. Νωρίτερα έγινε στους δρόμους του νησιού η λιτάνευση της, συγκινώντας πλήθη πιστών, που βρέθηκαν εκεί για να προσκυνήσουν.

Το νησί έχει πλημμυρίσει από κόσμο, με τα καράβια να φτάνουν ασφυκτικά γεμάτα και την πληρότητα στα καταλύματα να αγγίζει το 100%.

Η εικόνα των προσκυνητών, που ανεβαίνουν γονυπετείς από το λιμάνι έως τα σκαλιά του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας, αποτελεί ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα της ημέρας.