Η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται μέσα στις επόμενες ημέρες να καταθέσει στη Βουλή το σχέδιο νόμου για να αποκτηθεί η 4η Belharra. Παράλληλα παραμένουν στο προσκήνιο οι ιταλικές φρεγάτες Bergamini.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαδικασίες για την παραγγελία της 4ης φρεγάτας FDI του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία θα ονομάζεται «Θεμιστοκλής», ολοκληρώνονται.

Το πρόγραμμα αναμένεται έρθει για έγκριση στην αρμόδια επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα εισαχθεί για κύρωση στην Ολομέλεια.

Η ψήφιση του σχετικού άρθρου θα σημάνει και το πέρασμα στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης ώστε το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό να ενισχυθεί με συνολικά τέσσερις φρεγάτες κλάσης Belharra.

Πηγές του Υπουργείου Άμυνας αναφέρουν πως οι υπογραφές ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι δεν αποκλείεται να συμπέσουν με την τελετή παραλαβής της φρεγάτας «Κίμων».

Εν τω μεταξύ στη Λοριάν της Γαλλίας μετέβη εδώ και λίγες ημέρες το πλήρωμα παραλαβής της φρεγάτας «Κίμων». Συνολικά 120 στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται επί του πλοίου και ετοιμάζονται για το τελικό στάδιο δοκιμών πριν από την ύψωση της ελληνικής σημαίας.

Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, η «Κίμων» θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας στα τέλη του έτους και θα ακολουθήσουν η «Νέαρχος» την άνοιξη του 2026 και η «Φορμίων» το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Η «Θεμιστοκλής» αναμένεται να αποδοθεί στα τέλη του 2028.

Την ίδια ώρα, η Αθήνα έχει στραμμένο το βλέμμα και στην Ιταλία, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την ιταλική πλευρά για την απόκτηση δύο μεταχειρισμένων φρεγατών Bergamini βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σύντομα αναμένεται η υπογραφή του πρώτου μνημονίου κατανόησης με την ιταλική πλευρά, ώστε να δρομολογηθεί η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης και οικονομικής διαπραγμάτευσης.

Μάλιστα την ερχόμενη Δευτέρα, κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού αναμένεται να επισκεφθεί την F-590 «Carlo Bergamini» προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στο ιταλικό πολεμικό πλοίο.

Εφόσον ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του επιτελείου, Ελλάδα και Ιταλία θα προχωρήσουν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, ώστε να κατοχυρωθεί το ελληνικό αίτημα για την απόκτηση των δύο φρεγατών το 2028 και το 2029 αντίστοιχα.