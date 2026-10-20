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Οι φοιτητές ξεκίνησαν να φτάνουν στο Σύνταγμα, όπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η μεγάλη κινητοποίηση, στης οποίας το επίκεντρο βρίσκονται η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία, η αναβάθμιση των υποδομών και η λήψη ουσιαστικών μέτρων για το υψηλό κόστος σπουδών.

Το πρόγραμμα της σημερινής δράσης της νεολαίας περιλαμβάνει συναυλία με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και κατασκήνωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος.

Εικόνες από το στήσιμο των σκηνών στο Σύνταγμα:

Σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή από το κέντρο της Αθήνας, οι πρώτες σκηνές έχουν ήδη στηθεί.

Οι φοιτητές της Ελλάδας ακολουθούν το παράδειγμα της Γαλλίας, αφού η ακρίβεια τους έχει εξαθλιώσει με μερικούς να αναγκάζονται μέχρι και να διακόψουν τις σπουδές τους. Το στεγαστικό είναι ένα ακόμη θέμα που τους ταλαιπωρεί, αφού για διαμερίσματα «τρύπες» πρέπει να πληρώσουν ένα υπέρογκο ποσό. Πράγμα δύσκολο, αν σκεφτεί κανείς ότι ο βασικός μισθός στη χώρα μας είναι 771,67 € καθαρά.

Βίντεο από τους πρώτους διαδηλωτές στο κέντρο της Αθήνας:

Παράλληλα, οι σπουδαστές κάνουν λόγο και τις συνθήκες μέσα στα Πανεπιστήμια. «Αρχαία» κτήρια, χωρίς τις κατάλληλες υποδόμες, που αναλόγως την εποχή είτε «λιώνεις» από την ζέστη, είτε πρέπει να πας «εξοπλισμένος» με βαριά ρούχα.

Στα χνάρια, λοιπόν, της Γαλλίας, της Αλβανίας, του Βελγίου και της Ιταλίας, ήρθε η ώρα και για την δίκη μας νεολαία να διεκδικήσει πράγματα που θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένα σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Αύριο η πανεκπαιδευτική κινητοποίηση στα Προπύλαια

Η κορύφωση των διαμαρτυριών αναμένεται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Οι φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε κλείσιμο των σχολών και συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια.

Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν επίσης μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Για την ίδια ημέρα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, ενώ η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει τρίωρη στάση εργασίας, καλώντας τις τοπικές ΕΛΜΕ να προχωρήσουν σε συμπληρωματικές στάσεις. Τα κύρια αιτήματα του εκπαιδευτικού κλάδου αφορούν την κάλυψη των λειτουργικών κενών στα σχολεία, την ενίσχυση των υποδομών, καθώς και τη βελτίωση των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας για τους εκπαιδευτικούς.

Οι φοιτητές από την πλευρά τους διεκδικούν:

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης: Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των πανεπιστημίων και τη διασφάλιση ασφαλών, σύγχρονων συνθηκών εκπαίδευσης.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των πανεπιστημίων και τη διασφάλιση ασφαλών, σύγχρονων συνθηκών εκπαίδευσης. Ενίσχυση προσωπικού: Προσλήψεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.

Προσλήψεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Υποδομές και μέριμνα: Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και ουσιαστική φοιτητική μέριμνα (στέγαση, σίτιση, μεταφορές) για την ελάφρυνση του κόστους σπουδών.

Παράλληλα κινητοποιήσεις προγραμματίζονται την Τετάρτη και σε Θεσσαλονίκη στις 11:30 στο άγαλμα Βενιζέλου και Πάτρα στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου.

Δρακόντεια μέτρα στο κέντρο της Αθήνας

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται η Ελληνική Αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εν όψει των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων, οι οποίες αναμένεται να κορυφωθούν την Τετάρτη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα βρίσκονται επί ποδός στα αστικά κέντρα όπου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνει τη διενέργεια προελέγχων, στα πρότυπα των μέτρων που λαμβάνονται στις μεγάλες διαδηλώσεις. Στόχος των αρχών είναι ο έγκαιρος εντοπισμός ύποπτων κινήσεων από ομάδες που ενδέχεται να επιδιώξουν την πρόκληση επεισοδίων.