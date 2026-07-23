Την ευαίσθητη ιστορία του Μάνου με τη σπάνια μυϊκή πάθηση Miyoshi ζητά ο οργανισμός «ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ» να στηρίξουμε όλοι μας. Ο Μάνος έχει ανάγκη από τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα του επιτρέψει να συνεχίσει να διεκδικεί την αυτονομία και την αξιοπρέπειά του. Η καθημερινή μάχη του 37χρονου απαιτεί τεράστιο ψυχικό σθένος, αλλά και πρακτική στήριξη και σε αυτό του το δύσκολο ταξίδι, δεν είναι μόνος.

Η ιστορία του Μάνου

Ο Μάνος είναι μόλις 37 ετών, όμως τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει τον δικό του αθόρυβο Γολγοθά. Η διάγνωση με τη σπάνια μορφή μυϊκής δυστροφίας Miyoshi άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά του, προκαλώντας σταδιακά σοβαρή ατροφία στους περιφερικούς μύες. Σήμερα, η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί δραματικά. Η βάδιση είναι πλέον αδύνατη, ενώ η περιορισμένη κινητικότητα στα άνω άκρα δυσκολεύει ακόμη και τις πιο απλές, καθημερινές του κινήσεις.

Η ανάγκη για εξειδικευμένο εξοπλισμό είναι πλέον επιτακτική. Ένα χειροκίνητο αμαξίδιο ελαφρού τύπου και ένα ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο αποτελούν τη μοναδική του δίοδο για ασφαλή και αυτόνομη μετακίνηση, τόσο μέσα στο σπίτι όσο και έξω από αυτό. Παράλληλα, ένας ειδικά προσαρμοσμένος ορθοστάτης είναι απαραίτητος για να διατηρήσει όση μυϊκή δύναμη του έχει απομείνει.

Το οικονομικό αδιέξοδο και το κόστος εξοπλισμού

Βρισκόμενος σε οικονομικό αδιέξοδο, αδυνατεί να καλύψει το τεράστιο κόστος αυτών των μέσων, ενώ δίνει αγώνα να διατηρήσει το εντατικό θεραπευτικό πρόγραμμα που καθορίζει την ποιότητα της ζωής του.

Για την κάλυψη του κόστους αγοράς του ηλεκτροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου, ενός χειροκίνητου καθημερινής χρήσης, αλλά και την αγορά εξατομικευμένου ορθοστάτη χρειάζεται το ποσό των 44.745,59€. Κάθε μικρή κίνηση από τον καθένα μας είναι πολύτιμη.

Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει τον Μάνο, μπορεί να απευθυνθεί στην «ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ» εδώ: praxiagapis.gr

Η ομάδα του οργανισμού «Πράξη Αγάπης» είναι μια μεγάλη αγκαλιά από ανθρώπους που πιστεύουν βαθιά πως ένας καλύτερος, πιο δίκαιος κόσμος είναι εφικτός. Στέκεται με ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια δίπλα σε κάθε παιδί, σε κάθε οικογένεια και σε κάθε συνάνθρωπό μας που δοκιμάζεται, θέλοντας να φέρει στη ζωή τους αυτό που συχνά λείπει: ελπίδα, φροντίδα και χαμόγελο.