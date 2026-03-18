Την Τετάρτη 18 Μαρτίου κλιμάκιο του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Κωνσταντίνο Δήμτσα συντόνισε την διανομή δεμάτων αγάπης σε ευάλωτες οικογένειες στην Αλεξανδρούπολη.

Η δράση έλαβε χώρα στο Ανθίμειο Εκκλησιαστικό Κέντρο, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου, ενώ παρόντες ήταν και εκπρόσωποι της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.»

Η παροχή δεμάτων τροφίμων από την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» σε συνεργασία με την εταιρεία «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.» έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία καθώς προσφέρει άμεση ανακούφιση σε 100 οικονομικά αδύναμες οικογένειες που αναζητούν τον τρόπο λόγω τηςαυξανόμενης ακρίβειας να εξασφαλίσουν τα βασικά είδη διατροφής για την επιβίωση τους. Τα δέματα παρέλαβαν οι Ιερείς με τους Υπευθύνους των Φιλοπτώχων Ταμείων των Ενοριών, προκειμένου να τα διανείμουν στους δικαιούχους.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Άνθιμος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες, πρώτα προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β’, για τη συνεχή στήριξη και την πατρική μέριμνα, στη συνέχεια προς την εταιρεία « Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.» για τη γενναιόδωρη προσφορά των δεμάτων και στην «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και τον Διευθυντή Κωνσταντίνο Δήμτσα, για τη διαρκή και ουσιαστική συμβολή τους στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος της αδιάκοπης προσπάθειας της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και της τοπικής Εκκλησίας για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.