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Οι δύσκολες στιγμές που περνούν οι συνάνθρωποί μας σε Βοιωτία και Αττική απαιτούν τη συλλογική μας δράση.

Το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» απευθύνει κάλεσμα αλληλεγγύης για τη συγκέντρωση βασικών προμηθειών που είναι απαραίτητες για τους πυρόπληκτους και τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα και φρυγανιές.

Παράλληλα, αναζητούνται κλουβιά μεταφοράς για την προστασία των κατοικιδίων που απομακρύνθηκαν από τις εστίες της πυρκαγιάς.

Η συγκέντρωση των προσφορών πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, από τις 11:00 έως τις 17:00, στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας, καθώς και στην Πλατεία Κοτζιά, απέναντι από το Δημαρχείο Αθήνας.

Η στήριξη όλων μας είναι πολύτιμη.