Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Στις 10 Δεκεμβρίου θα μπει σε τροχιά λειτουργίας ένα σημαντικό έργο, η ηλεκτρική διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, που σηματοδοτεί αφενός την πλήρη ένταξη του νησιού στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και αφετέρου θα προσφέρει στα νοικοκυριά ετήσιο οικονομικό όφελος, 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της διασύνδεσης, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλων σημαντικών παραγόντων.

Σύμφωνα με τα όσα εξηγούν πηγές στο ypodomes.com, η Ariadne Interconnection θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, από τις 24 Μαΐου όπου ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία της διασύνδεσης, πραγματοποιούσε τις απαραίτητες δοκιμές για να διαπιστώσει και στην πράξη πως όλα λειτουργούν ορθά.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τα ανάδοχα σχήματα: NEXANS, PRYSMIAN, K/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ-ΝΚΤ, Κ/Ξ SIEMENS-ΤΕΡΝΑ, έργα τα οποία δημοπρατήθηκαν το 2019 και συμβασιοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2020.Μάλιστα, το έργο ολοκληρώθηκε τάχιστα, δηλαδή σε 4,5 χρόνια, δεδομένου ότι αντίστοιχου μεγέθους έργα στην Ευρώπη, απαιτούν περισσότερα από 7 χρόνια.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της διασύνδεσης, είναι ισχύος 1 GW και προϋπολογισμού 1,1 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, υλοποιήθηκε με την αιχμή της τεχνολογίας VSC στους Σταθμούς Μετατροπής, ενώ περιλαμβάνει ποντίσεις υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος 500 kV σε βάθη που φτάνουν έως και τα 1.200 μέτρα, καθιστώντας το ένα από τα βαθύτερα έργα διασύνδεσης στον κόσμο.

Ο σταθμός μετατροπής Αττικής, AC/DC (400kV / 500kV), διπολικής σχεδίασης και ονομαστικής ισχύος 2×500 MW, βρίσκεται βόρεια του υφιστάμενου υποσταθμού υπερυψηλής τάσης 400 kV Κουμουνδούρου.

Το άλλο άκρο του συνδέσμου στην πλευρά της Κρήτης, είναι ο σταθμός μετατροπής (150kV / 500kV) που βρίσκεται στην περιοχή της Δαμάστας. Στην Κρήτη έχει κατασκευαστεί επίσης υποσταθμός υψηλής τάσης GIS 150 kV AC για τη σύνδεση του σταθμός μετατροπής Δαμάστας με το υφιστάμενο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 kV Κρήτης.

Οι δύο σταθμοί μετατροπής συνδέονται με το καλωδιακό σύστημα, το οποίο διακρίνεται στα ακόλουθα κύρια υποέργα:

– 2 υποθαλάσσια καλώδια τεχνολογίας εμποτισμένου χάρτου (Mass Impregnated) HVDC 525kV και μήκους 335 χλμ το καθένα.

– 2 υπόγεια καλώδια τεχνολογίας εμποτισμένου χάρτου (Mass Impregnated) HVDC 525kV μήκους 32 + 11 χλμ (Αττική και Κρήτη αντίστοιχα) το καθένα.

– 2 υποθαλάσσια και 2 υπόγεια καλώδια οπτικών ινών συνολικού μήκους 378 τεχνολογία έκαστο.

Το έργο αποτελεί την δεύτερη φάση διασύνδεσης του συστήματος της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα και σε συνδυασμό με την AC διασύνδεση θα άρει την ηλεκτρική απομόνωση και θα εξασφαλίσει την ενεργειακή της ασφάλεια.

Παράλληλα, μέσω της οριστικής παύσης λειτουργίας των συμβατικών μονάδων παραγωγής θα επιτευχθεί σημαντική μείωση εκπομπών CO2 που ξεπερνά τους 500.000 τόνους ετησίως, ενώ θα προκύψει σημαντικό οικονομικό όφελος για τους καταναλωτές μέσω της μείωσης των ΥΚΩ.

Με πληροφορίες από ypodomes.com