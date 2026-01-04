Σήμερα στις 12:00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη για τα αγροτικά μπλόκα στα Μάλγαρα. Εκεί οι αγρότες πρόκειται να λάβουν τις τελικές αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν.

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας θα φιλοξενηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα, σε μια στιγμή που συμπληρώνονται 35 ημέρες από την παράταξη των τρακτέρ σε διάφορα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας σε Βορρά και Νότο και στους τελωνειακούς σταθμούς στα σύνορα με τις γειτονικές χώρες.

Τι έχει αποφασίσει το κάθε μπλόκο

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες προτείνουν κλιμάκωση για 35η ημέρα και κάνουν λόγο για 48ωρο μπλακ άουτ μετά τα Φώτα, τονίζοντας ότι θα μείνουν στους δρόμους όσο χρειαστεί.

Την ίδια γραμμή ακολουθούν και οι αγρότες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι χαρακτηρίζουν μονόδρομο τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους.

Μέχρι στιγμής, τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοικτά, αυτό όμως τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί από την απόφαση της σημερινής πανελλαδικής σύσκεψης.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Οι αγρότες της Αχαΐας συζητούν για ευρείας κλίμακας κινητοποιήσεις. «Θα προχωρήσουμε μέσα στον ιστό της πόλης, λιμάνια, Περιφέρεια, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες», δηλώνουν. Παράλληλα, το μεσημέρι του Σαββάτου, έκλεισαν την περιμετρική οδό της Πάτρας, δείχνοντας ότι σκληραίνουν τη στάση τους.

Μέσα στα πλάνα της κλιμάκωσης, βρίσκεται και το σχέδιο της απόβασης με τα τρακτέρ στην Αθήνα, σε περίπτωση που δεν λάβουν τις απαραίτητες απαντήσεις από τη κυβέρνηση.

Πάντως, το μήνυμα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα είναι το εξής: «Μόνο μέσα από ουσιαστική συζήτηση μπορεί να βρεθεί λύση στα προβλήματά τους».

Στη Θήβα, η ταλαιπωρία των οδηγών είναι πολύ μεγάλη καθώς οι αγρότες απέκλεισαν το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού και η κίνηση γίνεται από παράκαμψη.

Επιπλέον, οι αγρότες της Βοιωτίας μιλούν για κλιμάκωση και αναμένουν τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης.

Την ίδια ώρα, στο μπλόκο των Μαλγάρων, παραμένουν ανοικτά και τα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ.

Όπως όλα δείχνουν, στα Μάλγαρα οι αγρότες θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις τους.