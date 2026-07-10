Με προσδοκίες για την τόνωση της αγοραστικής κίνησης, εμπορικά καταστήματα και καταναλωτές προετοιμάζονται για το ξεκίνημα της καλοκαιρινής εκπτωτικής περιόδου.

Οι βιτρίνες αναμένεται να αλλάξουν όψη από τις αρχές της εβδομάδας, προσφέροντας μειωμένες τιμές σε ευρεία γκάμα προϊόντων.

Πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου: Πότε ανοίγουν τα καταστήματα την Κυριακή

Οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν επίσημα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026. Στο διάστημα αυτό, οι έμποροι θα επιδιώξουν να προωθήσουν το εποχικό τους απόθεμα, προσφέροντας ελκυστικά πακέτα προσφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη του θεσμού, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας, σημειώνονται τα εξής:

Βάσει του νόμου, το προτεινόμενο εθνικό ωράριο για τη συγκεκριμένη Κυριακή εκτείνεται από τις 11:00 έως τις 20:00 .

Στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) έχει εκδώσει ειδική σύσταση προς τα μέλη του, προτείνοντας τα μαγαζιά να κλείσουν νωρίτερα, στις 18:00.

Τέλος στις εικονικές προσφορές: Τι προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο

Οι φετινές εκπτώσεις διέπονται από τις αυστηρές διατάξεις του νόμου 4177/2013, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 9ι του νόμου 2251/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον νόμο 5111/2024.

Το νέο νομικό καθεστώς προστατεύει τον καταναλωτή από παραπλανητικές πρακτικές, ορίζοντας ότι σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή.

Ως τέτοια λογίζεται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν από το συγκεκριμένο κατάστημα κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της εφαρμογής της έκπτωσης.

Πώς πρέπει να αναγράφονται οι εκπτώσεις στις βιτρίνες

Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας, οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη μείωση της τιμής με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

Ως ποσοστό έκπτωσης (π.χ. -30%, -50%). Ως συγκεκριμένο ποσό μείωσης (π.χ. 20 ευρώ φθηνότερα). Με την ταυτόχρονη παράθεση της παλιάς (διαγραμμένης) και της νέας, χαμηλότερης τιμής.

Σε κάθε περίπτωση, απαράβατος κανόνας για τη νομιμότητα της προσφοράς παραμένει η ξεκάθαρη αποτύπωση της χαμηλότερης τιμής του τελευταίου μήνα, ώστε ο αγοραστής να γνωρίζει το πραγματικό όφελος της συναλλαγής του.