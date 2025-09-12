Αναβολή πήρε η δίκη του καρδιοχειρουργού Δημήτρη Λυμπεριάδη, για τις 22 Σεπτεμβρίου 2025. Ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής κλινικής βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της δωροληψίας.

Ο κατηγορούμενος απουσίαζε από το δικαστήριο. Όπως ενημέρωσε την έδρα ο δικηγόρος του, υπέστη κάκωση στη μέση, έπειτα από πτώση από καρέκλα και έπρεπε να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του με μερική ακινησία.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός, ότι απούσα από τη δικαστική αίθουσα ήταν και η καταγγέλλουσα, με τον δικηγόρο της να ενημερώνει, ότι έπρεπε να βρίσκεται δίπλα στο χειρουργημένο σύζυγό της.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Λυμπεριάδης συνελήφθη με προσημειωμένα νομίσματα με το ποσό των 4.000 ευρώ ενώ καθημερινά σχεδόν έρχονται στο φως καταγγελίες και άλλων ασθενών, από τους οποίους ζητούσε μεγάλα χρηματικά ποσά, για να τους εξασφαλίσει την χειρουργική επέμβαση στην οποία έπρεπε να υποβληθούν.