Σε ρυθμούς πυρετώδους προετοιμασίας κινείται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς στις 29 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του εμβληματικού κτηρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Όπως αναφέρει το kranosgr.com και ο Ηλίας Προύφας, η μεγάλη εκδήλωση θα αποτελέσει ορόσημο για το ΥΠΕΘΑ, σηματοδοτώντας τη μετάβασή του σε μια νέα εποχή ανανέωσης. Οι προσκλήσεις έχουν ήδη αρχίσει να αποστέλλονται, ενώ στο Πεντάγωνο επικρατεί έντονη κινητικότητα και προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα.

Η ανανέωση του κτηρίου έγινε μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έθεσε ως προτεραιότητα την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του Υπουργείου. Στόχος του ήταν να αποκτήσει το Πεντάγωνο την εικόνα που του αξίζει — ένα σύγχρονο, όμορφο και λειτουργικό κτήριο, αντάξιο του ρόλου και της αποστολής του.

Το έργο φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου, ο οποίος έδωσε μια νέα, εντυπωσιακή ταυτότητα στην πρόσοψη, συνδυάζοντας σύγχρονα υλικά, διαφάνεια και δυναμισμό. Οι σκαλωσιές έχουν ήδη απομακρυνθεί και απομένουν οι τελευταίες «πινελιές» πριν από την τελετή.

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται μόνο στην εξωτερική όψη. Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης στο εσωτερικό του κτηρίου και στα επιτελεία, με ανακαίνιση γραφείων, υποδομών και τεχνικών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για μια συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης παντού, που αλλάζει ριζικά την εικόνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η νέα πρόσοψη και οι ανανεωμένοι χώροι του Πενταγώνου αντικατοπτρίζουν πλέον το πνεύμα ανανέωσης, οργάνωσης και δυναμισμού που πρεσβεύει η σημερινή ηγεσία του ΥΠΕΘΑ. Ένα κτήριο-σύμβολο, που πλέον αποπνέει τον σεβασμό και το κύρος που του αρμόζει.

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης