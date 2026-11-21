Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την άφιξη της φρεγάτας «Νέαρχος» στη χώρα μας, η οποία αναμένεται να καταπλεύσει στις 30 Νοεμβρίου, ενισχύοντας περαιτέρω τη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού.

Η ελληνική Belharra (FDI HN) βρίσκεται αυτή την περίοδο στη Βρέστη της Γαλλίας για την εγκατάσταση του οπλισμού της, με στόχο να ενταχθεί στον ελληνικό στόλο πλήρως εξοπλισμένη και σε υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας. Πρόκειται για τη δεύτερη φρεγάτα κλάσης «Κίμων» του γαλλικού ναυπηγικού προγράμματος, στην οποία η ελληνική σημαία υψώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2026, σε τελετή στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν.

Μετά την ένταξη του «Νέαρχου», τη σκυτάλη παίρνει η τρίτη φρεγάτα FDI, «Φορμίων» (F-603), με την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας να έχει προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου 2026, επίσης στη Λοριάν της Γαλλίας.

Τα χαρακτηριστικά και το οπλοστάσιο του «Νέαρχου»

Η νέα φρεγάτα ξεχωρίζει για τη μεγάλη ισχύ πυρός της. Στη διαμόρφωση Standard 2 προβλέπεται να εξοπλιστεί με 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30 και οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C, ενώ τον οπλισμό της συμπληρώνουν το σύστημα εγγύς άμυνας RAM, ένα πυροβόλο OTO Melara των 76 χιλιοστών και δύο τηλεχειριζόμενα πυροβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, το πλοίο αξιοποιεί τορπίλες MU90 σε συνδυασμό με τα προηγμένα σόναρ Kingklip και CAPTAS-4. Καθοριστικό ρόλο στην επιχειρησιακή του υπεροχή διαδραματίζουν το ραντάρ Sea Fire και το σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS, τα οποία εξασφαλίζουν συνεχή επιτήρηση σε θάλασσα και αέρα, έγκαιρο εντοπισμό απειλών και άμεσο συντονισμό των οπλικών συστημάτων.

Με μήκος 121,6 μέτρα, εκτόπισμα 4.603 τόνων και μέγιστη ταχύτητα 27,5 κόμβων, ο «Νέαρχος» έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί και να υποστηρίζει ένα ελικόπτερο S-70B-6 Aegean Hawk ή MH-60R Seahawk, καθώς και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη Schiebel Camcopter S-100, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο επιτήρησης και τις ανθυποβρυχιακές του δυνατότητες.

Το κύριο πλεονέκτημα της νέας μονάδας έγκειται στον συνδυασμό αισθητήρων νέας γενιάς, πανίσχυρου οπλισμού και προηγμένων συστημάτων αυτοπροστασίας, που της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει πολλαπλές απειλές και να ανταποκρίνεται με αξιώσεις σε σύνθετες ναυτικές επιχειρήσεις.