Για τις 9 Ιουνίου προγραμματίστηκε η επόμενη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Το αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας θα παραμείνει το ίδιο, εστιάζοντας στις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας που έχουν καταθέσει Δικηγορικοί Σύλλογοι, το Ελληνικό Δημόσιο και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), καθώς και στην αντίστοιχη πρόταση της Εισαγγελέως.

Η εισαγγελική πρόταση

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελική λειτουργός έχει εισηγηθεί να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων αποκλειστικά και μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, να απορριφθούν οι δηλώσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και να απορριφθούν οι δηλώσεις που αφορούν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης, τον λόγο πήραν εκπρόσωποι των Δικηγορικών Συλλόγων και συνήγοροι των οικογενειών των θυμάτων, τοποθετούμενοι επί της εισαγγελικής πρότασης.

Η στάση του Ελληνικού Δημοσίου για το δυστύχημα στα Τέμπη

Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), τοποθετήθηκε επίσης στη διαδικασία. Η εκπρόσωπος του ΝΣΚ υπογράμμισε ότι σκοπός της παρουσίας του Δημοσίου είναι να συνεισφέρει «θετικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης» και στην «αποκατάσταση της δικαιοσύνης».

Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι η νομική κίνηση του Ελληνικού Δημοσίου στρέφεται μόνο εναντίον συγκεκριμένων προσώπων και ειδικότερα, των τριών σταθμαρχών που είχαν αναλάβει την απογευματινή και βραδινή βάρδια την ημέρα του δυστυχήματος (28 Φεβρουαρίου 2023) και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την ομιλία της συνηγόρου οικογενειών θυμάτων, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η κα Κωνσταντοπούλου επικέντρωσε την κριτική της στη δήλωση παράστασης που κατέθεσε το Ελληνικό Δημόσιο και αναμένεται να συνεχίσει την αγόρευσή της με την επανέναρξη της δίκης στις 9 Ιουνίου.