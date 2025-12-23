Στην άκρη των δρόμων παραμερίζουν σήμερα τα τρακτέρ στα μπλόκα των αγροτών, για να αφήσουν τους ταξιδιώτες να περάσουν από τα σημεία του Εθνικού Οδικού δικτύου, που έχουν «στρατοπεδεύσει» επί 21 ημέρες. Οι αγρότες δείχνουν αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα σημεία της διαμαρτυρίας, θεωρώντας πως η κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει στο ακέραιο τα αιτήματά τους.

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι θα σπάσουν τα μπλόκα είναι γελασμένη. Εμείς συνεχίζουμε και θα είμαστε ακόμη πιο δυναμικοί στις κινητοποιήσεις», τονίζουν χαρακτηριστικά οι εκπρόσωποί τους. Τα τρακτέρ αναμένεται να παραμείνουν σε εθνικές οδούς και τελωνεία, αλλά θα βρίσκονται στην άκρη του δρόμου από σήμερα Τρίτη, προκειμένου η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται κανονικά.

Όμως αυτό δεν σημαίνει πως η διέλευση θα είναι απρόσκοπτη, καθώς η Αστυνομία θεωρεί ότι η κατάσταση μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για τους οδηγούς και θεωρείται πιθανό να προχωρήσει σε εκτροπές κυκλοφορίας.

Αναδιάταξη των τρακτέρ

Οι αγρότες της Νίκαιας σύμφωνα με τις αποφάσεις τους, από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου αναμένεται -αφού λάβουν την έγκριση της Τροχαίας- να προχωρήσουν στην αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας προς διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο, ενώ θα συνεχίσουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν δωρεάν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Οι αγρότες του Ε-65 στην Καρδίτσα αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση ανοιχτή από σήμερα Τρίτη (23/12).

Στα Μάλγαρα οι αγρότες άνοιξαν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, ωστόσο, αποκλεισμένη παραμένει η διέλευση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη.

Στον Προμαχώνα παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων η διέλευση θα είναι ελεύθερη.

Τα βλέμματα όλων στρέφονται στην στάση που θα τηρήσει η κυβέρνηση στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς, που έχει ανακοινώσει για σήμερα και κατά το οποίο αναμένεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να τοποθετεί εκ νέου στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Χθες πάντως, ένταση επικράτησε στις περιοχές όπου οι αγρότες εκπόνησαν σχέδια μετακίνησης των τρακτέρ και η Αστυνομία θεώρησε ότι το άνοιγμα των δρόμων, με τα αγροτικά οχήματα στην άκρη τους, δεν ήταν ασφαλές για τους οδηγούς. Οι αστυνομικές παρεμβάσεις και οι εκτροπές της κυκλοφορίας προκάλεσαν νέα ανακοίνωση των αγροτών, που κατήγγειλαν την κυβέρνηση «για συνειδητή ταλαιπωρία του λαού».

Η ανακοίνωση της Πανελλαδικής Επιτροπής μπλόκων

«Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καταγγέλλει την κυβέρνηση για συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης του αγώνα μας. Με εντολή του Μαξίμου, η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό».

Την ίδια τακτική ακολούθησε και σήμερα (χθες Δευτέρα 22/12) στην μεγάλη κινητοποίηση του Μπλόκου Νίκαιας, με την συμμετοχή του μπλόκου Ε – 65 Καρδίτσας και Λόγγου Τρικάλων, στα Τέμπη παρά την διαβεβαίωση και απόφαση του Μπλόκου να επιτρέψει την διέλευση των Ι.Χ και Λεωφορείων από την ΠΑΘΕ. Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό αλλά παρέκαμψε την κυκλοφορία μέσω Κατερίνης-Ελασσόνας σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων. Ενώ στην κοιλάδα των Τεμπών το μπλόκο Πυργετού είχε τρακτέρ στον δρόμο συμμετέχοντας στην κινητοποίηση αλλά επιτρέποντας την διέλευση των Ι.Χ, η αστυνομία με άνωθεν εντολή έκανε παράκαμψη χιλιομέτρων στην Ραψάνη μέσα από χωματόδρομο.

Είναι πρόκληση να βάζουν τους οδηγούς να πληρώνουν κανονικά διόδια και λίγα μέτρα μετά να τους πετάνε έξω στον παράδρομο (όπως πχ συμβαίνει στην Τραγάνα)! Η κυβέρνηση διασφαλίζει τα κέρδη των εταιρειών διοδίων, ενώ την ίδια στιγμή στέλνει τον κόσμο σε παρακάμψεις δεκάδων χιλιομέτρων.

Ενώ τις προηγούμενες ημέρες εμείς οι αγρότες δείξαμε την αλληλεγγύη μας ανοίγοντας τις μπάρες των διοδίων, η κυβέρνηση απαντά με αποκλεισμούς δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μπλόκα μας για να κινητοποιήσει τον κοινωνικό “αυτοματισμό”.

Υπάρχει λύση και η κυβέρνηση την αγνοεί: Μέσω της Αστυνομίας θα μπορούσε, σε συνεννόηση με τις επιτροπές των μπλόκων, να εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από τα σημεία της διαμαρτυρίας. Αντί όμως για συνεννόηση, η κυβέρνηση επιλέγει τον αυταρχισμό. Αντί για ασφάλεια, επιλέγει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς σε όσο πιο δύσκολες διαδρομές για να στρέψει την κοινωνία εναντίον μας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

– Να σταματήσει η είσπραξη διοδίων σε όλο το δίκτυο. Δεν θα πληρώνει ο λαός τον εργολάβο για δρόμους που η κυβέρνηση κλείνει με το έτσι θέλω.

– Να σταματήσουν οι εκτροπές που στόχο έχουν μόνο τον κοινωνικό αυτοματισμό.

– Η κυβέρνηση και η αστυνομία να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τις επόμενες ημέρες ώστε να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία του λαού μέσα από το εθνικό δίκτυο.

Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι μας ικανοποίησε αιτήματα, όμως οι υποσχέσεις της απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα και τις ανάγκες μας. Παράλληλα, επιχειρεί να σπιλώσει τον αγώνα μας, πετώντας λάσπη σε όποιον δεν υποκύπτει στους σχεδιασμούς της. Απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας τώρα, για να μείνουμε στα χωράφια μας και να έχει ο λαός φθηνά τρόφιμα.

Η επιβίωση της υπαίθρου απαιτεί λύσεις, όχι επικοινωνιακά τερτίπια. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά όλο τον λαό. H κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους – τα μπλόκα ανοίγουν τον δρόμο για την επιβίωση».