Ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ παραβρέθηκε το Σάββατο, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, στις εκδηλώσεις της 83ης Επετείου της μάχης του Ελ Αλαμέιν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, συμμετείχε στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ελληνικό στρατιωτικό μνημείο στο Ελ Αλαμέιν για την ιστορική μάχη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδος στην Αίγυπτο κ. Νικόλαου Παπαγεωργίου.

Το πρόγραμμα της οποίας περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, Προσκλητήριο Νεκρών, εκφώνηση Πανηγυρικού από τον Πρέσβη της Ελλάδος και κατάθεση στεφάνων.

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης