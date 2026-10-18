Με ιδιαίτερη συγκίνηση και απόδοση των απαιτούμενων τιμών πραγματοποιήθηκε η τελετή μνήμης για τη συμπλήρωση 85 ετών από τη μαύρη επέτειο του Ολοκαυτώματος των Κερδυλλίων.

Στις εκδηλώσεις έδωσε το «παρών» ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, τιμώντας την ιστορική μνήμη των αθώων θυμάτων της 17ης Οκτωβρίου 1941.

Η παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στον ιστορικό αυτό τόπο υπογράμμισε τη διαρκή δέσμευση της στρατιωτικής ηγεσίας για τη διατήρηση της ιστορικής αλήθειας.

Ο Στρατηγός Δημήτριος Χούπης απέτισε φόρο τιμής στους κατοίκους που έχασαν τη ζωή τους, υπενθυμίζοντας το βαρύ τίμημα που πλήρωσε η περιοχή κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.