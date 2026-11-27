Στα ελληνικά νερά βρίσκεται πλέον η φρεγάτα Belharra «Νέαρχος», με το Πολεμικό Ναυτικό να υποδέχεται το νέο πλοίο μέσα από ένα μήνυμα του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθερίου Κατάρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η άφιξη της φρεγάτας επισφραγίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής της, ένα γεγονός που γέμισε ικανοποίηση την ηγεσία του Ναυτικού.

Στο μήνυμά του, Αρχηγός ΓΕΝ στάθηκε ιδιαίτερα στον επαγγελματισμό και την υψηλή απόδοση που έδειξαν τα στελέχη του πληρώματος σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της παραλαβής. «Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του ΠΝ για πρόοδο και ευημερία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Σημειώνεται πως η ένταξη του «Νέαρχου» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ελληνικού στόλου. Όπως επεσήμανε ο Αρχηγός ΓΕΝ, η νέα φρεγάτα δεν θα αργήσει να συναντήσει τη φρεγάτα «Κίμων», σχηματίζοντας μαζί την αιχμή του δόρατος της νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό.

Απευθυνόμενος εκ νέου στους άνδρες και τις γυναίκες που επανδρώνουν το πλοίο, ο Αρχηγός ΓΕΝ τούς ζήτησε να διατηρήσουν ακμαίο το ηθικό και την αποφασιστικότητά τους στα καθήκοντά τους, κλείνοντας με τη χαρακτηριστική προτροπή να πορεύονται «με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη».

Ολόκληρο το μήνυμα του Aρχηγού ΓΕΝ