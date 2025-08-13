Δεκάδες παραμένουν τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε όλη τη χώρα, με τις περισσότερες πυρκαγιές να έχουν εκδηλωθεί από νωρίς χθες, Τρίτη 12 Αυγούστου και να έχουν επεκταθεί με μεγάλη ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων.
Δραματική ήταν η κατάσταση τα ξημερώματα της Τετάρτης, 13 Αυγούστου, σε Χίο, Πρέβεζα και Αιτωλοακαρνανία. Ελαφρώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Αχαΐα, καθώς, περί τις 4:00, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά στην Κάτω Αχαΐα. Παρ’ αυτά, νέο μέτωπο προέκυψε μέσα στη νύχτα στα Συχαινά Πατρών.
Επίσης, αντιμέτωπη με τις φλόγες είναι και σήμερα το πρωί η Κεφαλονιά, όπου νέα εστία φωτιάς προέκυψε στην περιοχή Αθέρας.
Συνολικά, 4.850 πυροσβέστες μάχονται σε πύρινα μέτωπα σε όλη την Ελλάδα.
Μηνύματα εκκενώσεων από το 112 έχουν σταλεί σε περιοχές της Αχαΐας, της Ζακύνθου, της Χίου, της Πρέβεζας, της Άρτας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Βόλβης.
Στον δορυφορικό χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά αυτή την ώρα, πατώντας εδώ.
Δήμαρχος Αλεξόπουλος: «Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αχαΐα»
«Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αχαΐα», ανέφερε, στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, προσθέτοντας ότι «κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που συνέβαλε στο να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα».
Όμως, όπως σημείωσε, «μας προκαλεί ανησυχία η πιθανότητα να αυξηθεί η ένταση των ανέμων μέσα στην ημέρα, διότι μπορεί να προκληθούν αναζωπυρώσεις και η φωτιά να κατευθυνθεί σε περιοχές, όπου δεν έχουν πάει μέχρι τώρα οι φλόγες».
Σχετικά με τις ζημιές που έχουν προκληθεί από τη φωτιά, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος είπε ότι «οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες».
Στο μεταξύ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας μέχρι τον κόμβο της Εγλυκάδας, στην περιμετρική της Πάτρας.
Ακόμη, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας μέχρι την περιοχή Οβρυά, της Πάτρας.
Σχετικά με το πύρινο μέτωπο στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας, κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας.
Βίντεο της «Ζούγκλας» από διάσπαρτα μέτωπα στην Αχαΐα
Διάσπαρτα μέτωπα υπάρχουν αυτή την ώρα στην Αχαΐα.
Δείτε βίντεο από την Ολυμπία οδό, στην κατεύθυνση προς Πάτρα:
H ενημέρωση της πυροσβεστικής για τα πύρινα μέτωπα
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, προχώρησε σε νέα ενημέρωση σχετικά με τα πύρινα μέτωπα, λέγοντας:
«Καλημέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις κυριότερες εν εξελίξει πυρκαγιές της Επικράτειας, μετά την ολονύχτια μάχη των ισχυρών Πυροσβεστικών δυνάμεων:
Με το πρώτο φως σήμερα, έλαβαν εντολή και επιχειρούν σε πρώτη φάση 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα.
Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στα Μέγαρα είναι οριοθετημένη. Ομοίως είναι οριοθετημένη και η πυρκαγιά στα Σταμνά Μεσολογγίου.
Η πυρκαγιά στη Ζίτσα Ιωαννίνων είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.
Στα Συχαινά Αχαΐας η εικόνα είναι βελτιωμένη αλλά στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα και στη ΒΙΠΕ Πατρών, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.
Η πυρκαγιά στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 bf.
Το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Η πυρκαγιά στη Χίο είναι σε εξέλιξη έχοντας δημιουργήσει επίσης δύο μέτωπα ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 bf. Το πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα ενώ για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα. Τα μεσάνυχτα, αντιμετωπίστηκε άμεσα και νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νησί στην περιοχή Κοφινάς.
Η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη με μέτωπο προς τον οικισμό Λιθακιά ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη.
Με ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας διακομίσθηκαν 3 πυροσβέστες στην Αχαΐα με συμπτώματα θερμοπληξίας, στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα, ενώ στη Χίο πραγματοποιήθηκε η παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο σε 10 Πυροσβέστες και 2 Εθελοντές.
Και η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.
Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι Υπηρεσίες της Επικράτειας παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.
Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».
Ζάκυνθος: Ενεργά πύρινα μέτωπα σε Κοιλιωμένο, Λιθακιά και Κερί
Στη Ζάκυνθο, τρία ξεχωριστά μέτωπα συνολικού μήκους άνω των 15 χιλιομέτρων παραμένουν εκτός ελέγχου. Έχουν εκκενωθεί οι περιοχές Αγαλάς και Κερί, ενώ καταγράφονται ζημιές σε σπίτια, τουριστικές μονάδες και γεωργικές εκτάσεις.
Όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε συνεργασία με τους κατοίκους, προσπαθούσαν να αποτρέψουν τη φωτιά να κατέβει προς τα χωριά της Λιθακιάς, του Παντοκράτορα και του Μουζακίου.
Με το πρώτο φως της ημέρας τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ ξεκίνησαν ρίψεις νερού.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε σπίτια-αγροικίες, που υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ η φωτιά έχει κάψει περισσότερα από 15.000 στρέμματα δάσους και αγροτικών καλλιεργειών στο πέρασμά της.
Δυστυχώς, έχουν καεί πολλά οικόσιτα ζώα που δεν πρόλαβαν να διασωθούν.
Η φωτιά «πολιορκούσε» όλο το βράδυ το χωριό της Λιθακιάς. Σήμερα το πρωί η κατάσταση εκεί, ήταν αποπνικτική από τους πολλούς καπνούς.
Η μορφολογία του εδάφους και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την προσέγγιση των εναέριων μέσων, τα οποία επικεντρώνονται σε ρίψεις νερού σε σημεία κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει οργανώσει προσωρινά κέντρα φιλοξενίας για τους εκτοπισμένους.
Πάτρα: Εντολή απομάκρυνσης για τους κατοίκους της Βούντενης
Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Βούντενη του Δήμου Πατρέων, ώστε να απομακρυνθούν προς την Πάτρα, εξαιτίας της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Συχαινών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Βούντενη #Πατρών της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025
Κοντά στον οικισμό Αθέρα η φωτιά στην Κεφαλονιά
Η νέα πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Αθέρα στα βορειοδυτικά του νησιού είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων του δήμου, καθώς και 2 αεροσκάφη.
Βίντεο από το πύρινο μέτωπο στα Συχαινά Πατρών
🔥⚠️ Συχαινα Πάτρα τώρα 05:15
Βίντεο : Menelos pic.twitter.com/I6S9IFvJLX
— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 13, 2025
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αθηνών-Κορίνθου - Σε ισχύ παραμένει η διακοπή κυκλοφορίας στον Γερμανικό Δρόμο
Η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.:
🚗 Ενημέρωση Τροχαίας 13-8-2025: #Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Κανδυλίων, από τη συμβολή με τον Βόρειο Παράδρομο Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.
🚧 Παραμένει σε ισχύ η #διακοπή κυκλοφορίας στον Γερμανικό Δρόμο, από την Ε.Ο. Μεγάρων-Αλεποχωρίου έως την οδό Κανδυλίων.…
— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 13, 2025
Βίντεο από την εθνική οδό Πατρών - Πύργου, τα ξημερώματα της Τετάρτης
🔥 Η ΝΕΑ Εθνική #Πατρών – #Πύργου ΚΑΙΓΕΤΑΙ
⚠️ Οι φλόγες δίπλα στο νέο αυτοκινητόδρομο
Απίστευτες εικόνες από την εθνική οδό Πατρών – Πύργου.
Οδηγοί περνούν ανάμεσα σε τοίχους φωτιάς, με τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα το οδόστρωμα και τον καπνό να καλύπτει τα πάντα.… pic.twitter.com/RdQn99asId
— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 12, 2025
Φωτογραφία από τη λίμνη Ζηρού, στην Πρέβεζα
🔥Πύρινη κόλαση στην #λίμνη #Ζηρού απόκοσμη εικόνα 04:00 ώρα τα ξημερώματα pic.twitter.com/2nDpjsLlG0
— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 13, 2025
Κοντά στα σπίτια η φωτιά στη Βουντένη
Ανεξέλεγκτη μαίνεται η πυρκαγιά στη Βούντενη της Αχαΐας.
Οι κάτοικοι κάνουν εκκλήσεις για μεγαλύτερη βοήθεια.
Πού θα πνέουν ισχυροί άνεμοι σήμερα
⚠️ΠΡΟΣΟΧΗ⚠️ 13/8/2025 🔥ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ
⛔️🔥Πολύ μεγάλη προσοχή αύριο σε Πελοπόννησο Δυτική Ελλάδα Στερεά Αττική Εύβοια Κυκλάδες και Κρήτη
⚠️Θα πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο αιγαίο και αντίστοιχα ανατολικοί άνεμοι σε Πελοπόννησο Δυτική Ελλάδα*Αττική pic.twitter.com/VnuhEUmQ8d
— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 13, 2025
Πάνω από 152 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
Πάνω από 152 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην ελληνική επικράτεια, με 4.850 πυροσβέστες και 62 εναέρια μέσα να δίνουν πολυμέτωπη μάχη,
Σημαντική η συμμετοχή του στρατού και του Λιμενικού.
Τα νεότερα από τη Χίο
Μάχη με τις φλόγες που μαίνονται έδωσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά το μεσημέρι της Τρίτης (12/8).
Οι οικισμοί της Αμανής και του κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν.
Σήμερα θα φανεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής, που εκτός του δασικού και γεωργικού πλούτου περιλαμβάνει αγροικίες που κάηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και εξωκλήσια.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 88 πυροσβέστες, με 7 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ανάμεσά τους 31 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ που έφτασαν αεροπορικώς, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπλέον, από τη Λέσβο μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς 18 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ από τον Πειραιά έφτασαν τα χαράματα 40 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.
Κρίσιμη ήταν η συμβολή του Λιμενικού Σώματος, που με επτά σκάφη – πέντε περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο -, σε συνεργασία με ιδιωτικά σκάφη, απεγκλώβισε ανθρώπους από την περιοχή των Λιμνιών.
Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Χίο βρίσκεται κλιμάκιο του Κέντρου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
Ξεκίνησαν ρίψεις νερού από αεροσκάφη και ελικόπτερα σε όλη την Ελλάδα
Στην Πρέβεζα επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Στη Ζάκυνθο 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Στην Αχαΐα στα τέσσερα μέτωπα, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα
Στη Χίο επιχειρούν 5 ελικόπτερα
Στα Ιωάννινα στην περιοχή Πρωτόπαππας 1 ελικόπτερο
Στα Μέγαρα 1 ελικόπτερο
Στην Κεφαλονιά 2 αεροσκάφη