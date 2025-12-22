Στις φλόγες τυλίχθηκε Ι.Χ. αυτοκίνητο στον Συνοικισμό Κορίνθου, λίγα λεπτά μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καεί ολοσχερώς. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό του Α.Τ Κορίνθου και άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.