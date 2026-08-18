Παρανάλωμα του πυρός έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης 18 Αυγούστου, αντιπροσωπεία μοτοσυκλετών στην Χίο, στην περιοχή του Καμμένου Πύργου, με τη φωτιά να καταστρέφει ολοσχερώς την επιχείρηση και να προκαλεί ζημιές δεκάδων χιλιάδων ευρώ στις μοτοσυκλέτες που βρίσκονταν στο εσωτερικό της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο ισόγειο πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται η αντιπροσωπεία, και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε ολόκληρο το κατάστημα.

Μάχη για να μην επεκταθούν οι φλόγες

Στο σημείο, σύμφωνα με τον Πολίτη της Χίου, έσπευσαν άμεσα οχήματα και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους πυροσβέστες να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους τόσο στην κατάσβεση, όσο και στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς στα γειτονικά σπίτια και τις επιχειρήσεις.

Παρά την ένταση της πυρκαγιάς και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν στο ισόγειο της πολυκατοικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες στον χώρο της Αντιπροσωπείας, αποτρέποντας τα χειρότερα για τα γειτονικά ακίνητα.

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