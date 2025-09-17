Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στη Λαμία, λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα της Τετάρτης, λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα, στη συμβολή των οδών Μακροπούλου και Τσιριμώκου, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, διερχόμενος πολίτης αντιλήφθηκε καπνούς να βγαίνουν από κατοικία με κλειστά παντζούρια, στην οποία διέμεναν δύο ηλικιωμένοι και ένα νεαρό άτομο.

Αμέσως ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο με πέντε οχήματα. Ταυτόχρονα ένας γείτονας προσπάθησε να μπει να τους απεγκλωβίσει και μεταφέρθηκε και εκείνος όπως και δύο ακόμη άτομα, αστυνομικοί, κατά τις πρώτες πληροφορίες στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Παράλληλα, άνδρες της Τροχαίας απέκλεισαν την κυκλοφορία ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης.

Οι πυροσβέστες εισήλθαν στο σπίτι με ειδικές μάσκες και μπουκάλες λόγω του πυκνού μαύρου καπνού και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους δύο ηλικιωμένους και ένα ακόμη πιο νεαρό άτομο.

Η ηλικιωμένη γυναίκα, κατά τις πρώτες πληροφορίες, φέρει σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε όπως και τα άλλα δύο άτομα της οικογένειας, όπως και δύο αστυνομικοί και ο γείτονας, με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Λαμίας. Οι 5 από τους έξι μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.