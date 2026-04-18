Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πυροσβεστική, για φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Άργους, στο κέντρο της Αθήνας.

Μία γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά την κατάσβεση, ανέφερε η Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.

Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και από διπλανό διαμέρισμα του τρίτου ορόφου καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί.

Η φωτιά ξεκίνησε πιθανότατα από διαρροή υγραερίου, σύμφωνα με μαρτυρίες.

 

 

