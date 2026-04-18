Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πυροσβεστική, για φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Άργους, στο κέντρο της Αθήνας.

Μία γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά την κατάσβεση, ανέφερε η Πυροσβεστική.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο δήμο Αθηναίων Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.

Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και από διπλανό διαμέρισμα του τρίτου ορόφου καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί.

Η φωτιά ξεκίνησε πιθανότατα από διαρροή υγραερίου, σύμφωνα με μαρτυρίες.