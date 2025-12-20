Μια ηλικιωμένη γυναίκα κατάφερε να βγει σώα από το σπίτι της στο Ανήλιο Μετσόβου, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Δυστυχώς, η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε δεύτερο, μεσοτοιχία, σπίτι, με την Πυροσβεστική να δίνει μάχη για να ελέγξει την κατάσταση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:30, ξεκινώντας από ένα σπίτι στην περιοχή Αγία Τριάδα και λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ των κατοικιών –καθώς το ένα σπίτι βρίσκεται δίπλα στο άλλο– επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πολίτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λόγω αναπνευστικών προβλημάτων σε νοσοκομείο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Στο Ανήλιο επικρατεί αναστάτωση. Κάτοικοι κατήγγειλαν πως έπειτα από έργα για την εγκατάσταση νέου δικτύου ύδρευσης, δεν τοποθετήθηκαν κρουνοί πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική από τα Ιωάννινα.