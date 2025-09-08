Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, όταν νταλίκα που μετέφερε ξύλα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα. Σύμφωνα με το korinthostv.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε φωτιά.

Οχήματα της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ωστόσο η νταλίκα κάηκε ολοσχερώς. Στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας.