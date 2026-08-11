Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πυροσβεστική, μετά από πυρκαγιά σε σταθμευμένα οχήματα επί της Λεωφόρου Πέτρου Ράλλη 16, στην περιοχή του Ρέντη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 03.00, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παίρνοντας γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Τι δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής στο zougla.gr

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, και εθελοντές, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενες επιχειρήσεις. Κάηκαν τέσσερα αυτοκίνητα.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

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