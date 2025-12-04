Στις φλόγες τυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης (4/12), σπίτι στα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή των Λενταριανών.

Η φωτιά ξέσπασε σε πυλωτή διώροφης οικίας, λίγο πριν τις 11.30 το πρωί.

Στη γειτονιά επικράτησε αναστάτωση και πανικός, ενώ σύμφωνα με περίοικους ακούστηκαν και εκρήξεις.

Ευτυχώς, δεν υπήρξε εγκλωβισμός καθώς εντός της οικίας δε βρίσκονταν άνθρωποι.

Οι καπνοί από τη φωτιά ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφθασαν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πηγή: flashnews.gr