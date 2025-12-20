Πυρκαγιά σε δυο αυτοκίνητα ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή της Παιανίας, στα Γλυκά Νερά.

Στις φλόγες δυο σταθμευμένα οχήματα

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δυο σταθμευμένα οχήματα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Δείτε την ανάρτηση της Πυροσβεστικής