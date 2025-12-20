Πυρκαγιά σε δυο αυτοκίνητα ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή της Παιανίας, στα Γλυκά Νερά.
Στις φλόγες δυο σταθμευμένα οχήματα
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δυο σταθμευμένα οχήματα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
Δείτε την ανάρτηση της Πυροσβεστικής
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 2 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, στα Γλυκά Νερά Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 20, 2025