Φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε κατοικία στην Αράχωβα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την καμινάδα του σπιτιού

Η πυρκαγιά, φαίνεται να ξεκίνησε από την καμινάδα του σπιτιού, σύμφωνα με ρεπορτάζ του lamianow και του permissos, και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε σε όλη τη σκεπή, η οποία τυλίχτηκε στις φλόγες.

Άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις αλλά και ο δήμαρχος, Γιάννης Σταθάς.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Με πληροφορίες από lamianow, permissos