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Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης η γιατρός Ιωάννα Γάκα, η οποία κρίθηκε προφυλακιστέα για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Η επιχείρηση μεταγωγής της ξεκίνησε λίγο μετά τις 06:30 από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, όπου και παρέμενε κρατούμενη το τελευταίο 24ωρο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογίας της ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της και επίσης κατηγορούμενος στην υπόθεση, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κρατείται προσωρινά στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, από όπου αναμένεται να μεταφερθεί και αυτός εντός της ημέρας στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η απόφαση των δικαστικών Αρχών για την προφυλάκιση των δύο γιατρών, ελήφθη μετά τις απολογίες τους, οι οποίες διήρκησαν περίπου 18 ώρες. Οι συνήγοροι των γιατρών της Καρνεάδου ανακοίνωσαν, επίσης, πως θα προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.

Τι έδειξαν τα ψηφιακά ντοκουμέντα από το ιατρείο της Καρνεάδου;

Η έκθεση της ΔΕΕ καταγράφει ως έναρξη της θεραπείας στις 14:14:42, περίπου έντεκα λεπτά αργότερα, στις 14:25:32 ενεργοποιήθηκε ο πρώτος συναγερμός για την πίεση στη γραμμή φλεβικής επιστροφής του αίματος.

Ο επόμενος συναγερμός χτύπησε στις 14:26:32, στο διάγραμμα αυτού, σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα η σχετική ένδειξη λαμβάνει ολοένα και υψηλότερες τιμές.

Η πρώτη έναρξη ανταλλαγής αίματος καταγράφεται στις 14:37:46 και στις 15:22:54 η θεραπεία σταματάει ενώ στις 15:23:09 ενεργοποιείται και τρίτος συναγερμός. Ακόμη δύο συναγερμοί χτύπησαν στις 15:45:10 και στις 15:45:26. Σχεδόν ένα λεπτό αργότερα, στις 15:46 ακριβώς το μηχάνημα καταγράφει έναρξη ανταλλαγής αίματος και 15 δευτερόλεπτα μετά πραγματοποιείται παύση θεραπείας. Στις 16:28:17 καταγράφεται μετάβαση στη διαδικασία επιστροφής αίματος.

Τα παραπάνω δεδομένα αξιολογούνται από τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές προκειμένου να δοθούν ακριβείς απαντήσεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, λίγο πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης χάσει τη ζωή του.

Στο μικροσκόπιο τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών

Το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι τι καταγράφηκε στα κινητά τηλέφωνα των κατηγορούμενων γιατρών από τα μισά της θεραπείας πλασμαφαίρεσης μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ;

Η συμπληρωματική έκθεση της ΔΕΕ που παρουσιάζει η «Ζούγκλα» δείχνει την δραστηριότητα που κατέγραψαν οι συσκευές της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου την τραγική ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή. Για μεγάλο χρονικό διάστημα τα δύο κινητά τηλέφωνα παρέμειναν απενεργοποιημένα.

Σύμφωνα με την έκθεση η θεραπεία σταμάτησε για πρώτη φορά στις 15:22:54, το κινητό της Ιωάννας Γάκα ήταν ήδη κλειδωμένο από τις 15:21:55. Παρέμεινε έτσι ως τις 15:27:06 και στη συνέχεια ξεκλειδώθηκε στις 15:27:42.

Η συσκευή της γιατρού άνευ ειδικότητας δέχθηκε κλήση στις 15:33, η οποία δεν απαντήθηκε. Εξετάζεται το ποιος κάλεσε την γιατρό την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι της ιδιωτικής κλινικής.

Από τις 15:27:42 μέχρι την 16:48:26, το κινητό της Ιωάννας Γάκα παρέμεινε απενεργοποιημένο. Το διάστημα αυτό είχε κληθεί το ΕΚΑΒ το οποίο έφτασε στο ιατρείο στις 16:26 και στη συνέχεια μετέφερε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Για το κινητό του Ηλία Θεοδωρόπουλου, η έκθεση καταγράφει διαδοχικές περιόδους απενεργοποίησης.

Από τις 15:45:37 ως τις 15:51:03, δηλαδή για πέντε λεπτά και 26 δευτερόλεπτα παρέμεινε κλειδωμένο, όπως επίσης και από τις 15:52:58 έως τις 16:00:53 για 7 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Στις 16:01:48 η συσκευή του παθολόγου απενεργοποιήθηκε εκ νέου και παρέμεινε έτσι για 47 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα, ως τις 16:49:17.

Τα δύο κινητά τηλέφωνα ξεκλείδωσαν περίπου την ίδια στιγμή, προβληματίζοντας τις Αρχές. Οι δύο γιατροί κάλεσαν το ΕΚΑΒ ακριβώς στις 16:23, δηλαδή μια ώρα από την διακοπή της θεραπείας, την ώρα εκείνη τα κινητά τους ήταν κλειδωμένα, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω στοιχεία.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από το ψηφιακό χρονολόγιο είναι πολλά και χρήζουν απαντήσεων για να δοθεί φως στη σκοτεινή υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή.

Υπνοθεραπευτής: «Έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι ο Μαζωνάκης είναι ζωντανός»

Νέα διάσταση στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δίνει η μαρτυρία του υπνοθεραπευτή, στον οποίο η γιατρός Ιωάννα Γάκα έστειλε τη φωτογραφία του γνωστού τραγουδιστή ενώ εκείνος βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Ο επαγγελματίας, τον οποίο οι Αρχές εντόπισαν μέσω ηλεκτρονικών ιχνών, μίλησε στην τηλεόραση του Mega αμέσως μετά την παρουσία του στην Ευελπίδων, ξεκαθαρίζοντας τον ρόλο του και διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια που κυκλοφορούν.

«Δεν είμαι γιατρός»

Ο υπνοθεραπευτής εξέφρασε αρχικά την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η ιδιότητά του στα μέσα ενημέρωσης, προειδοποιώντας με νομικές ενέργειες όσους του αποδίδουν την ιδιότητα του γιατρού.

«Να σημειώσετε το εξής: Έχω γυρίσει μόλις τώρα από τον ανακριτή. […] Είδα ότι κάποιοι λένε ότι είμαι γιατρός υπνωτιστής. Θα κινηθώ εναντίον τους νομικά. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση γιατρός. Ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο. Υπνωτιστής και υπνοθεραπευτής. […] Αυτό δηλώνω και αυτό είμαι και αυτό κάνω. Από τον ανακριτή έρχομαι, αλλά έχουμε συνέχεια. Ο άνθρωπος είναι 17 ώρες και δεν αντέχει άλλο», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η επαγγελματική του πορεία είναι γνωστή και απολύτως διαφανής: «Ό,τι θέλετε να δείτε, έχω ολόκληρο website. Πηγαίνετε, δείτε, διαβάστε […]. Είναι δημόσιο. Είναι εκεί χρόνια. Κάνω αυτή τη δουλειά 23 χρόνια. Δεν μπορείτε να με διασύρετε και να λέτε ότι είμαι γιατρός. […] Θα αρχίσω να τα γράφω και θα “φάνε” μηνύσεις κατευθείαν τα κανάλια που βάζουν τη λέξη “γιατρός” μπροστά και με διασύρουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό είναι αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και εγώ δεν δήλωσα ποτέ γιατρός».

Το ραντεβού με τον τραγουδιστή πριν από τη μοιραία μέρα

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν εξαιρετικά πρόσφατη. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, σε ουδέτερο χώρο προκειμένου να ληφθεί ένα αρχικό ιστορικό, ενώ είχαν προγραμματίσει νέα συνάντηση για το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά το μοιραίο ραντεβού στο ιατρείο του Κολωνακίου.

«Ποτέ δεν τον έχω ξαναδεί. Πρώτη φορά τον είδα τη Δευτέρα. Πριν πεθάνει. Τετάρτη πέθανε, Δευτέρα τον είδα. Δεν ήρθε σε μένα, συναντηθήκαμε σε ουδέτερο χώρο», ανέφερε, εξηγώντας τη διαδικασία: «Με τον Μαζωνάκη ξεκινήσαμε μια κουβέντα να πάρω το ιστορικό του. Δεν το ολοκληρώσαμε και θα συνεχίζαμε να παίρνουμε το ιστορικό του την Τετάρτη».

«Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός»

Ερωτηθείς για τον λόγο που η κα Γάκα του έστειλε τη φωτογραφία με τον τραγουδιστή στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ο υπνοθεραπευτής απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες, τονίζοντας πως αυτό αποτελεί στοιχείο της δικογραφίας, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν είχε καμία σχέση με παροχή ιατρικών συμβουλών από την πλευρά του.

«Καμία σχέση δεν είχε με αυτό (ότι προσπάθησε να τη βοηθήσει). Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τον λόγο. […] Δεν έχει καμία σχέση με τα σενάρια που ακούω στις τηλεοράσεις. […] Δεν έχω καμία ιδιότητα ιατρική εγώ, για να μπορώ να βοηθήσω ή να προτείνω κάτι. Θα μάθετε τον λόγο τη Δευτέρα. Σας διαβεβαιώ».

Όσο για την κατάσταση του Μαζωνάκη τη στιγμή της φωτογραφίας, σημείωσε ότι έλαβε τηλεφωνική επιβεβαίωση: «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. […] Εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός».

Εξηγώντας το πώς έλαβε την εικόνα, διευκρίνισε: «Είχα ραντεβού μαζί του. Ρώτησα: “Τι γίνεται, θα έρθει;”. “Όλα καλά” και καρδούλα από κάτω. Τι πρέπει, δηλαδή; Δηλαδή, έλεος πια. Χαροπάλευε προφανώς. Δεν ξέρω τι έγινε».

Διάψευση των ισχυρισμών της γιατρού

Ο υπνοθεραπευτής παραδέχτηκε ότι γνωρίζει την κα Γάκα εδώ και περίπου 15 χρόνια, διατηρώντας μαζί της μια ανοιχτή επαγγελματική συνεργασία («μου έστελνε πελάτες δικούς της»). Ωστόσο, διέψευσε κάθετα τον φερόμενο ισχυρισμό της γιατρού ότι εκείνος την έφερε σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Προφανώς θα κατέθεσε έτσι η κυρία […]. Είναι η άποψή της. Θα σας πω ότι διαψεύδεται. Δηλαδή, είναι αστείο, γιατί ο άνθρωπος αυτός πήγαινε χρόνια εκεί. Ο κύριος αυτός πήγαινε χρόνια για υδροθεραπείες εκεί. […] Τι άλλο να σας πω; Εμένα μου ήταν παντελώς άγνωστος ο Μαζωνάκης. Δεν τον ήξερα, ούτε ήταν πελάτης μου», υπογράμμισε, προσθέτοντας στο τέλος: «Ήταν πελάτης χρόνια στη Γάκα, τουλάχιστον από το 2015».