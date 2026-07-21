Τις ομορφιές των ελληνικών νησιών και συγκεκριμένα τις Κυκλάδες επέλεξε για ακόμη μία φορά ο γνωστός ρωσογεννημένος δισεκατομμυριούχος επενδυτής και επιχειρηματίας της τεχνολογίας, Γιούρι Μίλνερ (Yuri Milner).

Ο ισχυρός άνδρας του διεθνούς επιχειρηματικού στερεώματος εθεάθη να απολαμβάνει τις διακοπές του στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, προσελκύοντας τα βλέμματα με την παρουσία του. Αγκυροβολημένο στη Μήλο βρίσκεται αυτές τις ημέρες το εντυπωσιακό mega yacht «Multiverse», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά ότι οι Κυκλάδες αποτελούν τον αγαπημένο προορισμό των δισεκατομμυριούχων για το καλοκαίρι.

Ένα πλωτό παλάτι 116 μέτρων

Το «Multiverse» (πρώην γνωστό ως Andromeda ή Ulysses), αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα explorer superyachts στον κόσμο, με μήκος που φτάνει τα 116 μέτρα (381 πόδια). Σύμφωνα με διεθνείς πηγές, ναυπηγήθηκε αρχικά για τον Νεοζηλανδό επιχειρηματία Graeme Hart, πριν αποκτηθεί από τον Γιούρι Μίλνερ σε μια συμφωνία που εκτιμάται ότι ανήλθε στα 275 εκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για ένα αληθινό πλωτό παλάτι, εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων διαθέτει:

Ελικοδρόμιο

Πισίνες, πολυτελείς σουίτες και χώρους φιλοξενίας

Χώρους ευεξίας, γυμναστήριο και κινηματογράφο

Προηγμένα συστήματα που του επιτρέπουν να πραγματοποιεί ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με απόλυτη άνεση και ασφάλεια.

Η παρουσία του στις Κυκλάδες δεν πέρασε απαρατήρητη από τους ντόπιους και τους τουρίστες, καθώς το επιβλητικό μέγεθος και ο σχεδιασμός του σκάφους τραβούν αμέσως την προσοχή όπου κι αν αγκυροβολήσει.

Δείτε φωτογραφίες από το εσωτερικό του υπερπολυτελούς γιοτ

Ποιος είναι ο Γιούρι Μίλνερ

Ο Γιούρι Μίλνερ είναι ευρέως γνωστός για τις πρωτοπόρες επενδύσεις του στον χώρο της τεχνολογίας, των venture capitals και των κοινωνικών δικτύων μέσω της DST Global, αλλά και για τις σημαντικές φιλανθρωπικές του πρωτοβουλίες στον τομέα της επιστήμης. Ο διεθνούς φήμης επενδυτής φαίνεται πως βρίσκει στο ελληνικό καλοκαίρι τον ιδανικό προορισμό για χαλάρωση και απομόνωση, μακριά από τις απαιτητικές επαγγελματικές του υποχρεώσεις

Πόλος έλξης για τον παγκόσμιο θαλάσσιο τουρισμό η Ελλάδα

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Cpt. Γιώργος Βάλλης, η συνεχής παρουσία τέτοιων mega yachts στις Κυκλάδες αποδεικνύει ότι η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς για τον θαλάσσιο τουρισμό υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, η παρουσία της παγκόσμιας ελίτ συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και στη διεθνή προβολή της χώρας στη διεθνή αγορά του yachting.

Με φωτογραφίες από το superyachtfan