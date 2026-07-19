Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατιωτικής συνεργασίας βρέθηκε η ελληνική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, καθώς με δική της πρωτοβουλία ξεκίνησαν στις Βρυξέλλες οι διαδικασίες για τη συγκρότηση ενός κοινού ευρωπαϊκού δικτύου.

Όπως αναφέρει το ΓΕΣ, Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off Meeting) για τη δημιουργία Δικτύου Σχολών Υπαξιωματικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, με πρωτοβουλία της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) σε συνεργασία με το European Security and Defence College (ESDC).

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διοικητής της ΣΜΥ, Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Κωτάκος και εκπρόσωποι Σχολών Υπαξιωματικών από 20 χώρες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, εξετάστηκε το προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Σχολών Υπαξιωματικών και την ανταλλαγή βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών.

Η ελληνική πρόταση έτυχε ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης από τις συμμετέχουσες χώρες, ενώ αποφασίστηκε η πρώτη επίσημη συνάντηση του υπό σύσταση Δικτύου να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΣΜΥ στα Τρίκαλα, στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2026.