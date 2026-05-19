Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο κύκλος των διεθνών επαφών της ηγεσίας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, συμμετείχε σήμερα στις Βρυξέλλες, στη σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ (Military Committee Chief of Defence – MCCS), η οποία διεξάγεται σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η συμμετοχή αυτή επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στον στρατηγικό σχεδιασμό και την ασφάλεια της Συμμαχίας, σε μια περίοδο έντονων περιφερειακών προκλήσεων.

Η διπλωματική και στρατιωτική κινητικότητα του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην βελγική πρωτεύουσα πρόκειται να συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό και κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας.

Όπως έγινε γνωστό, ο Στρατηγός Χούπης θα λάβει μέρος στην αντίστοιχη σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας τις ελληνικές θέσεις και ενισχύοντας τη συνεργασία της χώρας μας με τους Ευρωπαίους εταίρους στον τομέα της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.