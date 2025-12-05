Στο 11ο Forum of Commanders of European Land Forces (CELF – 25) στην Κιρούνα της Σουηδίας, συμμετείχε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Κύριο αντικείμενο του συνεδρίου ήταν η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται για τις ευρωπαϊκές χερσαίες δυνάμεις, η ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπισή τους και η ενίσχυση της συνεργασίας για την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών χερσαίων δυνάμεων.

Όπως αναφέρει το ΓΕΣ, στο πλαίσιο του συνεδρίου, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται στο αρκτικό και βόρειο επιχειρησιακό περιβάλλον (High North), αντικείμενα που αφορούν στη ναυτική και υβριδική ασφάλεια στη Βόρεια Πτέρυγα (Northern Flank), καθώς και τις τεχνολογικές και επιχειρησιακές προκλήσεις που προκύπτουν.