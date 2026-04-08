Επίσκεψη στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναδεικνύοντας τη σημασία των μη επανδρωμένων συστημάτων για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τον υπουργό συνόδευε ο Αρχηγός του Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης. Στο εργοστάσιο λειτουργεί Συνεργείο Κατασκευής μη Επανδρωμένων Συστημάτων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού Αντιστράτηγο Αθανάσιο Σαπλαούρα και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μετεξέλιξης – Καινοτομίας (ΓΕΣ/ΔΙΜΕΚ) Ταξίαρχο Απόστολο Κωνσταντόπουλος.

Η ενημέρωση αφορούσε τα πρότυπα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, την παραγωγική διαδικασία, την επέκταση της γραμμής παραγωγής, καθώς και τη λειτουργία κινητών μονάδων κατασκευής drones που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα.

Ακολούθως, η αντιπροσωπεία περιηγήθηκε στα εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), όπου παρουσιάστηκαν νέα μοντέλα μη επανδρωμένων συστημάτων με τεχνολογία αιχμής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε και τηλεδιάσκεψη με το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (316 ΣΠΤΧ) στους Τοξότες Ξάνθης, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες παραγωγής μη επανδρωμένων συστημάτων.