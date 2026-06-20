Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, κλήθηκαν να δικάσουν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, ο εισαγγελέας και η πρόεδρος του δικαστηρίου. Κατηγορούμενοι ήταν ένα ηλικιωμένο ανδρόγυνο 85 και 75 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι μετά από 53 χρόνια κοινού έγγαμου βίου, αλληλοκατηγορήθηκαν για ενδοοικογενειακή απειλή και σωματική βλάβη.

Αφορμή ήταν μια διένεξη στο σπίτι τους στο χωριό που οδήγησε αμφότερους αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα και στη συνέχεια στο δικαστήριο.

Όπως κατέθεσε η 75χρονη γυναίκα, ο σύζυγος της πάνω στον τσακωμό, της κατάφερε ένα χτύπημα στο στόμα και την απείλησε.

«Παραμύθια της Χαλιμάς » είπε στο δικαστήριο ο 85χρονος αρνούμενος τις κατηγορίες, που του απέδωσε η σύζυγός του.

Τελικά το δικαστήριο απάλλαξε από κάθε κατηγορία την 75χρονη γυναίκα και επέβαλλε ποινή φυλάκισης δύο μηνών και δέκα ημερών στον 85χρονο με τριετή αναστολή.

Λίγο πριν αποχωρήσει από την αίθουσα η 75χρονη απευθυνόμενη προς το δικαστήριο τόνισε πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει εκείνη την ημέρα στο σπίτι της μαζί με τον 85χρονο.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενδοοικογενειακή βία, οι γυναίκες – θύματα στη Θεσσαλία ηλικίας 60 ως 75 ετών έφτασαν τις 105 και στις ηλικίες 75 ετών και άνω τις 32.

Πηγή: LARISSANET.GR