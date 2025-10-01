Σε δίκη οδηγείται την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, στα Δικαστήρια Χανίων, γονέας που συνελήφθη έπειτα από μήνυση εκπαιδευτικών, με κατηγορίες για εκφοβισμό, απειλές και διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας σχολείου, στην περιοχή του Σελίνου στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο γονέας φέρεται να απείλησε εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση τους.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων καλεί τα μέλη του σε συγκέντρωση συμπαράστασης την Τετάρτη (01/10), στις 14:00, στα Δικαστήρια Χανίων, καταγγέλλοντας την «απαράδεκτη συμπεριφορά» του γονέα προς τους συναδέλφους τους.