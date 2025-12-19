Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Χανίων αναμένεται να περάσει σήμερα ο 54χρονος ιδιωτικός ερευνητής που φέρεται ότι εξαπάτησε την οικογένεια του αγνοούμενου 33χρονου γιατρού στην Κρήτη.

Ο 54χρονος -όπως γράφει η εφημερίδα Πατρίς– κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ψευδοεπιστημονικές μεθόδους και ανύπαρκτη «κβαντική τεχνολογία» προκειμένου να αποσπάσει 5.000 ευρώ από τους γονείς του 33χρονου γιατρού που αγνοείται εδώ και 12 ημέρες.

Ο ίδιος συνελήφθη από τις αρχές και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος και τον παρέπεμψε να δικαστεί σήμερα στο Αυτόφωρο Δικαστήριο.

Σε αυτήν την αποθήκη τον έβλεπε το δήθεν στίγμα

Ο 54χρονος ιδιωτικός ερευνητής κατάφερε να παραπλανήσει τόσο τους γονείς του 33χρονου όσο και τις αρχές με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε πως ακολουθούσε το «ίχνος» του 33χρονου με το στίγμα να το τοποθετεί στην παρακάτω αποθήκη στα Χανιά, η οποία αποτελεί ένα εγκαταλελειμμένο βυρσοδεψείο.

Από την πρώτη στιγμή ο ιδιωτικός ερευνητής υποστήριζε πως είχε καταγράψει κινήσεις του αγνοούμενου γιατρού μέσω της ειδικής κβαντικής τεχνολογίας που υποστήριζε ότι διέθετε. Μάλιστα όταν έφτασε στο βυρσοδεψείο, οι αυτόπτες μάρτυρες άρχισαν να μπαίνουν σε σκέψεις, βλέποντας τον συγκεκριμένο χώρο και τα σημάδια εγκατάλειψης που υπήρχαν.

Ο ίδιος επέμενε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν ευχάριστα στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό, κάτι που ασφαλώς δεν απηχούσε την πραγματικότητα.

Παρουσιάστηκε στους γονείς ως ο άνθρωπος που θα βρει τον γιο τους

Οι γονείς του Αλέξη Τσικόπουλου ζουν επί ημέρες στην αγωνία για την τύχη του παιδιού τους. Από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου έχουν χαθεί τα ίχνη του, με τις έρευνες των αρχών μέχρι στιγμής να μην έχουν κάποιο αποτέλεσμα.

Ο 54χρονος κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ως ιδιωτικός ερευνητής και υποστήριξε στους γονείς ότι μπορούσε μέσω κβαντικής φυσικής και σύνδεσης με δορυφόρους, να τον εντοπίσει έναντι χρηματικής αμοιβής, ύψους 5.000 ευρώ.

Ο ερευνητής ζήτησε τρίχες του αγνοούμενου τις οποίες όπως ισχυρίστηκε θα τις έβαζε στο μηχάνημα και εκείνο θα του έδινε το στίγμα του.

Όπως αναφέρεται στην δικογραφία, τις τρίχες τις πήρε με γυμνά χέρια και τις έβαλε σε μία ναύλον σακούλα του σούπερ μάρκετ. Στη συνέχεια σε ένα μπολ με νερό και στη συνέχεια στο μηχάνημα.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται ενώ τα συγγενικά πρόσωπα του 33χρονου απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει δει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρχές.