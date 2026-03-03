Κατηγορούμενος για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές ο Γεωργιανός, αζερικής καταγωγής, που προσήχθη χθες ως ύποπτος κατασκοπευτικής δράσης στη Σούδα.

Όσον αφορά στην υπόθεση της Σούδας, η δικογραφία, που αφορά κατηγορία για κατασκοπεία, παραμένει στην Αντιτρομοκρατική, προς περαιτέρω διερεύνηση.

Μη συνεργάσιμος και αρκετά σκληρός εμφανίζεται ο 36χρονος Γεωργιανός που συνελήφθη ως κατάσκοπος της ναυτικής νατοϊκής βάσης στην Σούδα της Κρήτης, ο οποίος μάλιστα αρνείται κάθε κατηγορία και επιμένει πως ήταν απλά τουρίστας.

Η ΕΥΠ, κλιμάκιο της οποίας βρίσκεται μόνιμα σε Σούδα και Αλεξανδρούπολη και παρακολουθεί άτομα που κινούνται ύποπτα στην περιοχή, επί έναν μήνα παρακολουθούσε στενά τον 36χρονο Γεωργιανό.

Αξιολογήθηκε ως τέτοια περίπτωση και τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση μέχρι που διαπιστώθηκε ότι φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε μεταξύ άλλων και το αεροπλανοφόρο «USS Ford», που πρόσφατα απέπλευσε για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα στον περσικό κόλπο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος έφτασε αεροπορικώς στην Αθήνα από Γερμανία, και αμέσως μετά, με εσωτερική πτήση, πήγε στη Σούδα στις 3 Φεβρουαρίου και έκλεισε ξενοδοχείο στον κόλπο, με θέα προς την βάση.

Στις 16 Φεβρουαρίου, προσπάθησε μάλιστα να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο με την προνονομιακή θέα που είχε κλείσει και το περασμένο καλοκαίρι ο Αζέρος, που συνελήφθη για τον ίδιο λόγο, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και στις 24 Φεβρουαρίου κατελήφθη να περιφέρεται πάλι στον κόλπο με ένα μισθωμένο αυτοκίνητο, να φωτογραφίζει και να βιντεοσκοπεί τις εγκαταστάσεις και τα πλοία.

Έμενε μόνος και όσες φορές βγήκε έξω, φορούσε μονίμως γυαλιά και καπέλο και έκανε μόνο τις συγκεκριμένες βόλτες, χωρίς να επισκεφτεί άλλους χώρους και τουριστικά αξιοθέατα, ως δήθεν τουρίστας που ήταν στην Κρήτη επί έναν ολόκληρο μήνα.

Αφού ολοκληρώθηκε, όπως όλα δείχνουν, η αποστολή του, πιθανόν για λογαριασμό των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, και έστειλε με κρυπτογραφημένο λογισμικό το υλικό στον αποδέκτη του, επέστρεψε χθες στην Αθήνα αεροπορικώς, και αποφασίστηκε η επιχείρηση της ΕΥΠ για την προσαγωγή του και την ανάκρισή του.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται από τις ελληνικές Αρχές ως σοβαρή, λόγω και της χρονικής συγκυρίας, και βεβαίως εξετάζεται αν ο αποδέκτης ήταν οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες (κάτι που θεωρείται βέβαιο), οι οποίοι κατά καιρούς στρατολογούν Αζέρους ή άλλες εθνικότητες από την γύρω περιοχή, για τέτοιου είδους αποστολές, όπως είχε γίνει και το περασμένο καλοκαίρι στη Σούδα και όπως έχει γίνει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην Κύπρο, με την διαφορά ότι πλέον πρόκειται για μία εμπόλεμη περίοδο.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, έχουν ενημερωθεί από την ΕΥΠ και συμμαχικές μυστικές Υπηρεσίες για να διαπιστωθεί αν ήταν «χαρτογραφημένος» και έχει βρεθεί στην κατοχή του πλούσιο ψηφιακό υλικό που τον ενοχοποιεί, για το οποίο αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία, για να γίνει και η νόμιμη ανάλυση του υλικού στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία για την παράνομη είσοδο στη χώρα, και σε δεύτερο χρόνο, θα ακολουθήσει η προκαταρκτική έρευνα για τις κατηγορίες της κατασκοπείας, που αναμένεται να αντιμετωπίσει.